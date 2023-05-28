العراق يتراجع مرتبة واحدة عالميا بين أرخص الدول بسعر البنزين

شفق نيوز/ تراجع العراق مرتبة واحدة عالميا بين دول العالم الأرخص في أسعار الوقود( البنزين) ليصل إلى المرتبة الـ 14 عالميا حسب موقع global petrol prices.

وقال الموقع في جدولا له لشهر أيار للعام 2023 واطلعت عليه وكالة شفق نيوز، ان "العراق تراجع الى المرتبة الـ 14 بعد ان كان بالمرتبة الـ 13 عالميا بأرخص دول العالم بالبنزين من بين 170 دولة مدرجة بالجدول، وذلك بعد أن بلغ سعر البنزين المباع محليا وبواقع 573 سنتا للتر الواحد خلال شهر أيار الحالي".

واضاف ان " العراق جاء بعد فنزويلا التي جاءت بالمرتبة الاولى بأرخص اسعار للبنزين المباع محليا وبواقع 4 سنتات، تليها ايران ثانيا، ومن ثم ليبيا ثالثا، وانجولا رابعا، والجزائر خامسا، والكويت سادسا، ومصر سابعا، وتركمانستان ثامنا، وجاءت ماليزيا تاسعا، وكازخستان عاشرا، والبحرين بالمرتبة الـ 11، وبوليفيا بالمرتبة الـ 12 ، ونيجيريا بالمرتبة الـ 13 التي خفضت سعر البنزين فيها ليصل الى 551 سنتا لتتجاوز بذلك العراق، فيما تذيلت هونغ كونغ المرتبة الاخيرة بواقع 3.885 دولارات للتر الواحد من البنزين، تسبقها موناكو بسعر 2.929 دولار للتر الواحد ".

وكان العراق قد صعد مرتبة خلال شهر اذار الماضي بأرخص دول العالم بأسعار البنزين محليا بعد ان رفعت نيجيريا اسعار البنزين محليا ليتراجع بعد ذلك العراق في شهر أيار ثلاث مراتب.