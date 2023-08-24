العراق يتراجع مرتبة واحدة بين الدول الأكبر حيازةً للسندات الأمريكية

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، يوم الخميس، ان العراق تراجع مرتبة واحدة من بين اكبر الحائزين الأجانب للسندات الامريكية.

وقالت الخزانة في أحدث جدول اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، ان "العراق تراجع مرتبة واحدة على الرغم من رفع حيازته من السندات لشهر حزيران بمقدار 300 مليون دولار ليصل الى المرتبة الـ 37 من بين الدول الأكبر حيازة لسندات الخزانة الامريكية البالغ عددها 38 دولة مدرجة بالجدول للدول"، مبينة أن "دولة (بيرو) رفعت من حيازتها للسندات لتحتل المرتبة الـ 36 بدلا من العراق ".

واضافت ان "حيازة العراق من هذه السندات بلغت 33 مليار دولار لشهر حزيران مرتفعة بنسبة 0.92% عن شهر آيار الماضي التي بلغت حيازة العراق من السندات 32.7 مليار دولار، إلا أنها ارتفعت بنسبة 3.12% عن شهر حزيران للعام 2022".

كما اشارت الخزانة الى ان "العراق جاء رابع أكبر دولة عربية بعد السعودية والإمارات والكويت، فيما جاءت اليابان على رأس الدول الأكبر حيازة لهذه السندات 1.105 ترليون دولار، تليها الصين ثانيا بـ835 مليار دولار، والمملكة المتحدة ثالثا بـ 672 مليار دولار، وبلجيكا رابعا بـ 332 مليار دولار، ولوكسمبورغ خامسا بـ 331 مليار دولار".