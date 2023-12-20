العراق يتراجع مرتبة بأرخص أسعار البنزين في العالم

شفق نيوز/ تراجع العراق مرتبة واحدة في قائمة أرخص دول العالم بأسعار البنزين ليصل للمرتبة 14، فيما تصدرت إيران الدول بأرخص سعر حيث بلغ 0.029 دولار للتر الواحد.

وبحسب بيانات موقع "غلوبال بترول بريس"، جاءت ليبيا في المرتبة الثانية بـ0.031 دولار للتر، ثم فنزويلا بـ0.035 دولار للتر، والكويت رابعاً بـ0.341 دولار للتر الواحد.

وحل العراق في المرتبة 13 بسعر 0.573 دولار للتر الواحد، بينما جاءت لبنان في المرتبة 23 بسعر 0.776 دولار للتر، أما تونس فاحتلت المركز 27 بسعر 0.816 دولار للتر، فيما حلت تركيا في التصنيف 65 بتسعيرة وصلت إلى 1.186 دولار للتر، فيما حلت موناكو وهونغ كونغ في المراتب الأخيرة بأرخص أسعار البنزين في العالم.