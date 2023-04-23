العراق يتراجع مرتبة بين اكبر الحائزين لسندات الخزانة الامريكية

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الخزانة الامريكية، يوم، الاحد، ان العراق تراجع مرتبة واحدة من بين اكبر الحائزين الأجانب لسندات الخزانة الامريكية.

وقالت الخزانة في أحدث جدول لها اطلعت عليه وكالة شفق نيوز ان "العراق تراجع مرتبة واحدة بعد أن خفّض العراق حيازته من السندات خلال شهر شباط الماضي ليصل الى المرتبة الـ 30 من بين الدول الأكبر حيازة للسندات الخزانة الأمريكية البالغ عددها 38 دولة مدرجة بالجدول للدول التي يبلغ حيازتها لأكثر من 32 مليار دولار".

واضافت ان "حيازة العراق من هذه السندات بلغت 40.7 مليار دولار لشهر شباط منخفضة بنسبة 1.21 بالمئة عن شهر كانون الثاني الماضي التي بلغت حيازة العراق من السندات 41.2 مليار دولار، ومرتفعة بنسبة 68.88 بالمئة عن شهر شباط 2022".

واشارت الخزانة الى ان "العراق جاء ثالث أكبر دولة عربية بعد السعودية والإمارات، فيما جاءت البابان على رأس الدول بالأكبر حيازة لهذه السندات بـ 1 تريلون و 81 مليار دولار، تليها الصين ثانيا بـ 898 مليار دولار، والمملكة المتحدة ثالثا بـ 643 مليار دولار، وبلجيكا رابعا بـ 331 مليار دولار و لوكسمبورغ خامسا بـ 327 مليار دولار"، مبينة ان "مجموع السندات لدول العالم لشهر شباط انخفضت 59 مليار دولار عن شهر كانون الثاني الماضي لتصل الى 7 ترليونا و343 مليار دولار".