العراق يتراجع للمرتبة الخامسة من بين أكبر المستوردين للسلع التركية

العراق يتراجع للمرتبة الخامسة من بين أكبر المستوردين للسلع التركية
2024-06-29T08:21:50+00:00

شفق نيوز/ أعلنت هيئة الإحصاء التركية، يوم السبت، أن العراق حل المرتبة الخامسة بين الدول الأكثر استيرادا من تركيا في شهر مايو/ أيار الماضي، مشيرا إلى ارتفاع الصادرات بنسبة 11.3%، وانخفاض الواردات بنسبة 10.4% في مايو 2024.

وذكرت الهيئة، في تقرير لها اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، أن "الصادرات بلغت 24 ملياراً و 66 مليون دولار بزيادة 11.3% والواردات 30 ملياراً و 568 مليون دولار بانخفاض 10.4% مقارنة مع مايو 2023".

واضافت، ان "المانيا الدولة الشريكة الرئيسية للصادرات بمبلغ 8 مليارات و609 ملايين دولار، تليها الولايات المتحدة بـ 6 مليارات و459 مليون دولار، والامارات بـ5 مليارات و893 مليون دولار".

وتابعت الهيئة في تقريرها، ان "ايطاليا جاءت رابعا بـ 5 مليارات و433 مليون دولار، والعراق بـ 5 مليارات و378 مليون دولار".

ويستورد العراق معظم السلع والبضائع والمواد الغذائية من دول الجوار وخاصة تركيا وإيران، وبنسبة أقل من دول الخليج العربي والأردن.

أخبار ذات صلة arrow right header.svg

Shafaq Live
Shafaq Live
عربي
عربي
Radio radio icon