العراق يتراجع للمرتبة الخامسة من بين أكبر المستوردين للسلع التركية

شفق نيوز/ أعلنت هيئة الإحصاء التركية، يوم السبت، أن العراق حل المرتبة الخامسة بين الدول الأكثر استيرادا من تركيا في شهر مايو/ أيار الماضي، مشيرا إلى ارتفاع الصادرات بنسبة 11.3%، وانخفاض الواردات بنسبة 10.4% في مايو 2024.

وذكرت الهيئة، في تقرير لها اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، أن "الصادرات بلغت 24 ملياراً و 66 مليون دولار بزيادة 11.3% والواردات 30 ملياراً و 568 مليون دولار بانخفاض 10.4% مقارنة مع مايو 2023".

واضافت، ان "المانيا الدولة الشريكة الرئيسية للصادرات بمبلغ 8 مليارات و609 ملايين دولار، تليها الولايات المتحدة بـ 6 مليارات و459 مليون دولار، والامارات بـ5 مليارات و893 مليون دولار".

وتابعت الهيئة في تقريرها، ان "ايطاليا جاءت رابعا بـ 5 مليارات و433 مليون دولار، والعراق بـ 5 مليارات و378 مليون دولار".

ويستورد العراق معظم السلع والبضائع والمواد الغذائية من دول الجوار وخاصة تركيا وإيران، وبنسبة أقل من دول الخليج العربي والأردن.