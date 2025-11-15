العراق يتراجع للمرتبة الخامسة بشراء العقارات في تركيا

شفق نيوز- أنقرة

كشفت هيئة الإحصاء التركية، يوم السبت، عن تراجع مركز العراقيين إلى المرتبة الخامسة من بين أكثر الجنسيات شراءً للعقارات التركية خلال أكتوبر/ تشرين الأول بعد احتلاله المرتبة الثالثة خلال الشهرين الماضيين.

وذكرت الهيئة في تقرير اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، لأن مبيعات المنازل في تركيا انخفضت بنسبة 0.5٪ في تشرين الأول مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق، وبلغت 164 ألف و 306 منزلاً.

وأضافت أن مبيعات المنازل للأجانب انخفضت بنسبة 0.8% في تشرين الأول مقارنةً بالشهر نفسه من العام السابق، لتصل إلى 2106، وشكلت مبيعات الأجانب 1.3٪ من إجمالي مبيعات المنازل في تشرين الأول.

وأشارت الهيئة، إلى أن "الروس تصدروا باقي الدول كأكثر شراءً للعقارات في تركيا خلال شهر تشرين الأول وبعدد 315 منزلاً، وجاء الألمان بالمرتبة الثانية حيث اشتروا 191 منزلاً، وجاءت إيران ثالثاً بـ 172 منزلاً، وتلاها أوكرانيا بالمرتبة الرابعة بـ 171 منزلاً، وتلاه العراقيون بالمرتبة الخامسة 126 منزلاً.

وبحسب الهيئة، فقد جاءت أذربيجان بالمرتبة السادسة 96 منزلاً، وجاءت فلسطين السابعة بـ 69 منزلا، فيما حلت الصين ثامنا بـ 66 منزلاً، بعدها أفغانستان تاسعا بـ 59 منزلا المملكة المتحدة عاشراً 58 منزلاً.

وطالما تصدر العراقيون دول العالم في قائمة شراء المنازل في تركيا منذ العام 2015، إلا أن ترتيبهم تراجع للمركز الثاني بعد إيران مع بداية العام 2021، قبل أن يتراجع للمركز الثالث منذ شهر نيسان 2022 بعد هيمنة روسيا على العقارات التركية وبعدها للمركز الخامس.