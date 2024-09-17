العراق يتراجع للمرتبة الخامسة بشراء العقارات في تركيا خلال شهر

شفق نيوز/ أعلنت هيئة الإحصاء التركية يوم الثلاثاء، ان العراقيين تراجعوا الى المرتبة الخامسة بين أكثر مواطني الدول شراءاً للعقارات التركية خلال آب/اغسطس، بعدما كان في المرتبة الرابعة في الشهر الذي سبقه.

وقالت الهيئة في تقرير اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، إن مبيعات المساكن للأجانب انخفضت بنسبة 26.2% في أغسطس مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق، لتصل إلى 2257 منزلا، وفي أغسطس، بلغت حصة مبيعات المساكن للأجانب من إجمالي مبيعات المساكن 1.7%، وكانت المحافظات التي سجلت أكبر عدد من مبيعات المنازل للأجانب هي إسطنبول بـ 838، وأنطاليا بـ 696، ومرسين بـ 174، على التوالي.

وأشارت الهيئة إلى أن "الروس تصدروا باقي الدول في الأكثر شراء للعقارات في تركيا خلال آب/أغسطس وبعدد 381 منزلا، وجاء الايرانيين بالمرتبة الثانية حيث اشتروا 171 منزلا، وتلتها اوكرانيا ثالثا بـ 161 منزلا، وتلتها المانيا بالمرتبة الرابعة 139 منزلا، وتلاه العراق بالمرتبة الخامسة 136 منزلا ، تلتها كازاخستان بالمرتبة السادسة 98 منزلا ،وجاءت أذربيجان بالمرتبة السابعة 90 منزلا، وجاء الكويت في المرتبة الثامنة بـ 75 منزلا.

وطالما تصدر العراقيون دول العالم في قائمة شراء المنازل في تركيا منذ العام 2015، إلا أن ترتيبهم تراجع للمركز الثاني بعد إيران مع بداية العام 2021، قبل أن يتراجع للمركز الثالث منذ شهر نيسان 2022 بعد هيمنة روسية على العقارات التركية.