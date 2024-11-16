العراق يتراجع للمرتبة الخامسة بشراء العقارات في تركيا

شفق نيوز/ أعلنت هيئة الإحصاء التركية، يوم السبت، أن العراقيين تراجعوا إلى المرتبة الخامسة بين أكثر الدول شراءً للعقارات في تركيا خلال شهر أكتوبر/تشرين الأول، بعد أن كانوا في المرتبة الثالثة في الشهر الذي سبقه.

وقالت الهيئة في تقرير اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، إن مبيعات المنازل في تركيا ارتفعت بنسبة 76.1% في أكتوبر مقارنة بنفس الشهر من العام السابق، وبلغت 165 ألفًا و138 منزلاً.

وبينت، أن المحافظات التي سجلت أعلى عدد من مبيعات المنازل هي إسطنبول بـ 24 ألفًا و812، وأنقرة بـ 15 ألفًا و257، وإزمير بـ 8 آلاف و658.

وأشارت الهيئة إلى أن "الروس تصدروا باقي الدول في الأكثر شراءً للعقارات في تركيا خلال شهر أكتوبر بعدد 373 منزلاً، وجاء الإيرانيون في المرتبة الثانية حيث اشتروا 172 منزلاً، وجاءت أوكرانيا ثالثًا بـ 136 منزلاً، وتلتها ألمانيا في المرتبة الرابعة بـ 127 منزلاً، ثم العراق في المرتبة الخامسة بـ 124 منزلاً، تلتها كازاخستان في المرتبة السادسة بـ 99 منزلاً، وجاءت أذربيجان في المرتبة السابعة بـ 76 منزلاً، ثم الصين في المرتبة الثامنة بـ 59 منزلاً، والسعودية في المرتبة التاسعة بـ 55 منزلاً."

وكان العراقيون قد تصدروا دول العالم في قائمة شراء المنازل في تركيا منذ عام 2015، إلا أن ترتيبهم تراجع للمركز الثاني بعد إيران مع بداية العام 2021، قبل أن يتراجع للمركز الثالث منذ شهر أبريل/ نيسان 2022 بعد هيمنة روسية على العقارات التركية.