العراق يتراجع للمرتبة الثانية بين البلدان العربية في السياحة إلى تركيا

شفق نيوز/ اعلنت وزارة الثقافة والسياحة التركية، يوم السبت، أن العراق تراجع الى المرتبة الثانية في لائحة البلدان العربية في عدد الزائرين الى تركيا في نوفمبر/ تشرين الثاني من العام 2024.

وذكرت الوزارة في جدول لها اطلعت عليه وكالة شفق نيوز ان "العراق احتل المرتبة الثانية بعد السعودية التي بلغ عدد زائريها الى تركيا 67 الفا و 253 شخصا، فيما جاء العراق ثانيا بعدد الزوار الى تركيا حيث بلغ 66 الفاً و 387 سائحاً، مرتفعا بنسبة 2.43%عن نفس الشهر من العام 2023 الذي بلغ 61 الفاً و 547 سائحا، و منخفضا بنسبة 18 %عن العام 2022 الذي بلغ عدد السياح العراقيين 75 ألفا و 60 سائحا".

واضافت ان "الجزائر جاءت ثالثا بعدد السياح بـ 26 الفا و 678 سائحا، ومن ثم جاءت مصر رابعا بعدد 18 ألفا و416 سائحا، ومن ثم المغرب خامسا بعدد 16 ألفا و221 سائحا، وجاءت الأردن سادسا بعدد السياح 15 الفا و 332 سائحا، تلاها تونس سابعا بعدد 12 الفا و 752 في سائحا، وجاءت الكويت ثامنا بعدد السياح الذين بلغ عددهم 11 ألفا و 441 سائحا، ولبنان تاسعا بعدد 10 آلاف و 943 سائحا، ومن ثم الامارات عاشرا بعدد 5 الاف و 673 سائحا".

وكانت الوزارة ذاته قد أعلنت الشهر الماضي، تصدر العراق لائحة البلدان عربيا في عدد الزائرين الى تركيا في اكتوبر/تشرين الاول من العام 2024.