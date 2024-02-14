العراق يتراجع للمرتبة الثانية بعد روسيا بصادراته النفطية للهند خلال شهر

شفق نيوز/ أظهرت بيانات وزارة التجارة والصناعة الهندية، يوم الأربعاء، تراجع العراق إلى المرتبة الثانيه من بعد روسيا بفارق ضئيل على البراميل النفطية المصدرة إلى الهند خلال شهر كانون الأول/ ديسمبر 2023.

وبحسب الأرقام الواردة في البيانات فإن متوسط تكلفة استيراد الخام الروسي في ثالث أكبر دولة مستهلكة للنفط في العالم، انخفض إلى 77.82 دولاراً للبرميل مقارنةً بـ79.34 دولاراً للبرميل للشحنات المستوردة من العراق، حيث يُعتبر البلدان أكبر الموردين للهند.

وتهافتت مصافي التكرير الهندية لشراء النفط الروسي منخفض السعر منذ أوائل عام 2022، عندما تسبب غزو أوكرانيا في تجنب بعض المشترين لشراء النفط الروسي.

ومع ذلك، أصبحت الشحنات أكثر تكلفة نسبياً منذ منتصف العام الماضي، حيث تمّ تداولها بمستويات مشابهة جداً للشحنات من العراق.

ويعتبر النفط المستورد من السعودية، ثالث أكبر دولة موردة للهند، هو الأكثر تكلفة بين هذه الدول. حيث بلغ متوسط سعر الخام من السعودية 87.19 دولاراً للبرميل في الدولة الواقعة في جنوب آسيا في كانون الأول/ ديسمبر 2023.