العراق يتراجع في مؤشر الجوع العالمي خلال 2025

شفق نيوز - بغداد

احتلّ العراق المرتبة الـ 63 في مؤشر الجوع العالمي خلال العام الحالي 2025 بعد أن كان يحتل المرتبة 70 العام الماضي حسب منظمتي Welthungerhilfe و Worldwide Concern الألمانية.

وأظهر جدول أعدته المنظمتين، اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، أن "العراق احتل المرتبة الـ 63 بحصوله على 12.8 نقطة مدرجة بالجدول منخفضا 7 مراتب عن عام 2024 وهو بالتالي يدخل في خانة الجوع المعتدل".

واضافت ان "العراق ارتفع فيه مؤشر الجوع بعد ان وصل في العام 2000 الى 22.9 نقطة لينخفض في العام 2008 الى 19.8 نقطة، ومن ثم انخفض العام 2016 الى 14.3 نقطة، والى 13.8 نقطة في العام 2023، ومن ثم ارتفع الى 14.9 في عام 2024".

وقسم المؤشر الجوع إلى خمس فئات تبين مدى معاناة الدول، وجاءت الفئة الأولى باللون الأخضر من صفر إلى 9.9 نقاط وهي الدول التي لا تعاني من الجوع وسميت بـ "الواطئة"، وجاءت الفئة الثانية بين 10 إلى 19.9 نقطة وهي فئة "المعتدلة"، وجاءت الفئة الثالثة ما بين 20 نقطة الى 34.9 نقطة وهي الفئة التي سميت بـ "الجادة"، وجاءت الفئة الرابعة ما بين 35 نقطة الى 49.9 نقطة وهي الفئة التي سميت التي تنذر بـ "الخطر"، وجاءت الفئة الخامسة ما بين 50 فأعلى والتي سميت بـ "المقلقة للغاية".

عربيا جاءت الكويت، ثم الإمارات، والسعودية، وتونس، والجزائر، ولبنان، والمغرب على الترتيب ضمن مؤشرات الجوع ذات الفئة الواطئة، تليها عُمان، والأردن، ومصر، والعراق، وليبيا، وموريتانيا على الترتيب ضمن الفئة المتوسطة أو المعتدلة، وجاءت جيبوتي، والسودان، وسوريا ضمن فئة التي تنذر بالخطر، وجاءت الصومال، واليمن ضمن فئة المقلقة للغاية.

عالميا احتلت أرمينيا وبيلاروسيا، والبوسنة، والهرسك، وبلغاريا، وتشيلي، والصين، وكوستاريكا وكرواتيا، و إستونيا، و جورجيا، وهنغاريا، في المراتب الاولى بقائمة أقل الدول في مؤشر الجوع العالمي، فيما تذيلت كل من اليمن، وبوروندي، الترتيب العالمي بأعلى مؤشر للجوع العالمي.