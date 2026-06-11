العراق يتراجع في استيراد القهوة والشاي والتوابل خلال 2025

شفق نيوز- متابعة

أظهرت بيانات خريطة التجارة الدولية التابعة لمركز التجارة الدولية "ITC"، تراجع واردات العراق من منتجات القهوة والشاي و"المتة" والتوابل خلال عام 2025، بعد أن سجلت ارتفاعاً متواصلاً على مدى السنوات الأربع السابقة.

وبحسب البيانات، التي اطلعت عليها وكالة شفق نيوز بلغت قيمة واردات العراق من هذه المنتجات نحو 188.1 مليون دولار خلال عام 2025، مقارنة بـ438.7 مليون دولار في عام 2024، ما يمثل انخفاضاً حاداً بعد تسجيل مستويات قياسية في السنوات الماضية.

وبيّنت الإحصاءات أن العراق استورد ما قيمته 273.4 مليون دولار في 2021، لترتفع إلى 314.2 مليون دولار في 2022، ومن ثم إلى 365.5 مليون دولار في 2023، وصولاً إلى 438.7 مليون دولار في 2024 قبل أن تتراجع بشكل ملحوظ في 2025.

وعالمياً، ارتفعت قيمة واردات القهوة والشاي و"المتة" والتوابل إلى 94.4 مليار دولار في 2025، مقارنة بـ74.9 مليار دولار في 2024، فيما تصدرت الولايات المتحدة قائمة أكبر المستوردين بقيمة 15.5 مليار دولار، تلتها ألمانيا بـ10 مليارات دولار، ثم فرنسا وإيطاليا وكندا.

وعلى المستوى الإقليمي، تجاوزت واردات المملكة العربية السعودية من هذه المنتجات 1.84 مليار دولار خلال 2025، فيما بلغت واردات الأردن 290.1 مليون دولار والكويت 168.4 مليون دولار.