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العراق يتراجع عن بيع النفط بنظام الدفع المسبق

Category: اقتصـاد

Date: 2021-02-22T06:44:45+0000
العراق يتراجع عن بيع النفط بنظام الدفع المسبق

شفق نيوز/ أعلن وزير النفط العراقي إحسان عبد الجبار، يوم الاثنين، تجميد اتفاق الدفع المسبق للنفط الخام بعد ارتفاع أسعار النفط عما كانت عليه حين اتخاذ قرار الدفع المسبق الذي كان يهدف لتعزيز الإيرادات.

وقال عبد الجبار في تصريح صحفي تابعته وكالة شفق نيوز، "مع بداية السنة الحالية والاستقرار الاقتصادي الناتج عن استقرار أسعار النفط قررنا تجميد هذه المحاولة وتجميد هذا الخيار ولم نفعله لحد اليوم".

وأضاف "كان التخوف ألا ترتفع أسعار النفط فوق الأربعين دولارا عند قيامنا بالإعلان لأول مرة في تاريخ العراق عن قرار الدفع المسبق".

وجري تداول خام برنت فوق 60 دولارا للبرميل في الآونة الأخيرة.

وكانت شركة (شينهوا أويل كورب) لتجارة النفط الصينية قد ظهرت كأبرز الشركات في مزايدة لشراء النفط العراقي لمدة خمس سنوات أجرتها شركة تسويق النفط العراقية (سومو) بعد أن قدمت أكثر العطاءات تنافسية، وشاركت في المزايدة شركات نفط دولية وبيوت تجارية ومصافي تكرير صينية وهندية.

وكان العراق، وهو عضو في منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، يسعى لاتفاق للدفع المسبق مدته خمس سنوات تبدأ في كانون الثاني 2021 وتنتهي في كانون الأول 2025 لشحنات من خام البصرة حسبما جاء في خطاب من سومو لعملائها.

وكان اتفاق الدفع المسبق للنفط الخام يقضي بأن يدفع الفائز في المزايدة لسومو نحو 2.5 مليار دولار مقابل 48 مليون برميل من الخام بين الأول من تموز 2021 و30 حزيران 2022.

 

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