العراق يتراجع ثلاث مراتب بين أكبر الحائزين الأجانب لسندات الخزانة الأمريكية

شفق نيوز/ اعلنت وزارة الخزانة الامريكية، يوم الاثنين، ان العراق تراجع ثلاث مراتب من بين اكبر الحائزين الأجانب للسندات الامريكية.

وقالت الخزانة في أحدث جدول اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، ان "العراق تراجع ثلاث مراتب بعد أن خفض حيازته من السندات خلال شهر اذار الماضي ليصل الى المرتبة 33 من بين الدول الأكبر حيازة لسندات الخزانة الامريكية البالغ عددها 38 دولة مدرجة بالجدول للدول التي يجب أن يبلغ حيازتها لأكثر من 33 مليار دولار".

واضافت ان "حيازة العراق من هذه السندات بلغت 39.3 مليار دولار لشهر آذار منخفضة بنسبة 3.44% عن شهر شباط الماضي التي بلغت حيازة العراق من السندات 40.7 مليار دولار، إلا أنها ارتفعت بنسبة 50% عن شهر آذار 2022".

واشارت الى ان "العراق جاء رابع أكبر دولة عربية بعد السعودية والإمارات والكويت، فيما جاءت اليابان على رأس الدول بأكبر حيازة لهذه السندات بتريليون و87 مليار دولار، تليها الصين ثانيا بـ869 مليار دولار، والمملكة المتحدة ثالثا بـ 714 مليار دولار، وبلجيكا رابعا بـ 336 مليار دولار، ولوكسمبورغ خامسا بـ 328 مليار دولار".

وبينت ان "مجموع السندات لدول العالم لشهر آذار ارتفعت بمقدار 230 مليار دولار عن شهر شباط الماضي لتصل إلى 7 تريليونات و 573 مليار دولار".