العراق يتراجع الى المركز الثاني في قائمة الدول الأكثر شراء للمنازل في تركيا

شفق نيو/ أعلنت هيئة الإحصاء التركية، يوم الاثنين ، ان العراقيين تراجعوا الى المركز الثاني في الأكثر شراء للعقارات في تركيا خلال شهر كانون الثاني.

وقالت الهيئة في تقرير لها اطلعت عليه وكالة شفق نيوز؛ ان "تركيا باعت في شهر كانون الثاني الماضي 2 الف و652 منزلا للاجانب بنسبة انخفاض بلغت 31.5%، مقارنة بنفس الشهر من العام السابق".

وبينت ان "اسطنبول جاءت بالمركز الأول في الاكثر مبيعا للمنازل للأجانب التي حققت 1380 عملية بيع في كانون الثاني 2020. وجاءت أنطاليا ثانيا مع 462 عملية بيع منزل، وأنقرة ثالثا 179 بيع منزل، ومرسين رابعا مع 131 بيع منزل ، وبورصة مع 75 منزلا".

واضافت ان "الايرانيين تصدروا باقي الدول الاجنبية في الأكثر شراء للعقارات في تركيا خلال شهر كانون الثاني وبعدد 459 منازل".

وتابعت أن "العراق جاء بالمرتبة الثانية حيث اشتروا 385 منزلاً، وروسيا جاءت ثالثا وبعدد بـ 260 منزلا، وأفغانستان رابعا بعدد 168 منزلا، واليمن خامسا وبعدد 88 منزلا".

ويتصدر العراقيون في قائمة شراء المنازل في تركيا منذ العام 2015، في حين أعلن وزير الداخلية التركي سليمان صويلو في 13 تشرين الثاني 2020، أن أكثر من 114 ألف شخص عراقي يتواجدون الآن على أراضي بلاده.