العراق يتراجع الى المركز الثاني في قائمة الدول الأكثر شراء للمنازل في تركيا

شفق نيو/ أعلنت هيئة الإحصاء التركية، يوم الاثنين ، ان العراقيين تراجعوا الى المركز الثاني في الأكثر شراء للعقارات في تركيا خلال شهر كانون الثاني.
وقالت الهيئة في تقرير لها اطلعت عليه وكالة شفق نيوز؛ ان "تركيا باعت في شهر كانون الثاني الماضي 2 الف و652 منزلا للاجانب بنسبة انخفاض بلغت 31.5%، مقارنة بنفس الشهر من العام السابق".
وبينت ان "اسطنبول جاءت بالمركز الأول في الاكثر مبيعا للمنازل للأجانب التي حققت 1380 عملية بيع في كانون الثاني 2020. وجاءت أنطاليا ثانيا مع 462 عملية بيع منزل، وأنقرة ثالثا 179 بيع منزل، ومرسين رابعا مع 131 بيع منزل ، وبورصة مع 75 منزلا".
واضافت ان "الايرانيين تصدروا باقي الدول الاجنبية في الأكثر شراء للعقارات في تركيا خلال شهر كانون الثاني وبعدد 459 منازل".
وتابعت أن "العراق جاء بالمرتبة الثانية حيث اشتروا 385 منزلاً، وروسيا جاءت ثالثا وبعدد بـ 260 منزلا، وأفغانستان رابعا بعدد 168 منزلا، واليمن خامسا وبعدد 88 منزلا".
ويتصدر العراقيون في قائمة شراء المنازل في تركيا منذ العام 2015، في حين أعلن وزير الداخلية التركي سليمان صويلو في 13 تشرين الثاني 2020، أن أكثر من 114 ألف شخص عراقي يتواجدون الآن على أراضي بلاده.