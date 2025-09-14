العراق يتراجع الى المرتبة الخامسة بين أكثر الدول جذباً للاستثمارات الناشئة

شفق نيوز - أربيل

ذكر موقع "ومضة"، أن العراق حلّ بالمرتبة الخامسة بين أكثر الدول جذباً للاستثمار في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خلال شهر آب/أغسطس 2025.

وقال الموقع في تقرير له صدر حديثاً، إن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا شهدت تراجعًا حادًا في تمويل الشركات الناشئة خلال شهر آب/ أغسطس، إذ جمعت 47 شركة ناشئة ما مجموعه 337.5 مليون دولار.

ورغم أن الرقم أقل بنسبة 57% مقارنةً بتمويل يوليو الذي وصل إلى 783 مليون دولار، فإنه ما يزال أعلى بـ 74% مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي، وفقا للتقرير.

وأضاف "ومضة"، أن هذا التراجع عكس حالة التصحيح التي تشهدها بيئة الشركات الناشئة في المنطق بعد الصفقات الضخمة التي أُبرمت في يوليو، إذ تركزت معظم نشاطات آب/ أغسطس في السعودية والإمارات، مع تحوّل الزخم نحو تكنولوجيا العقارات (Proptech) والبناء (Contech).

وجاء السعودية في المرتبة الاولى بالمنطقة، إذ تلقت استثماراً قدره 166 مليون دولار عبر 19 صفقة، تلتها الإمارات بـ 154 مليون دولار جمعتها 11 شركة ناشئة.

وأما مصر، التي كانت ضيفًا دائمًا في إحدى المراكز الثلاث الأولى، فقد واصلت تراجعها للشهر الثاني على التوالي، مكتفيةً بجمع 14.7 مليون دولار تم استثمارها في ثماني شركات ناشئة.

وتراجع العراق إلى المركز الخامس بعد أن احتلت المرتبة الثالثة الشهر الماضي، مكتفيةً بصفقة واحدة بقيمة 1.5 مليون دولار، بينما حافظت المغرب على وجودها في المراتب الأربعة الأولى، بحسب تقرير "ومضة".

وكان رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، قد صرّح أمس في كلمة ألقاها خلال مراسم احتفالية يوم الشراكات بين مؤسسة التمويل الدولية والحكومة العراقية، بأن الإجراءات الحكومية التي استهدفت تحسين بيئة الاعمال، أدت بشكل واضح الى استقطاب الشركات العالمية للعمل والاستثمار في العراق، وقد وصلت قيمة الاستثمارات العربية والأجنبية الى (100) مليار دولار في حجم الاجازات والشركات التي باشرت بالفعل في تنفيذ الاستثمار.