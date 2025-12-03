العراق يتذيل قائمة الدول العربية في حصة الفرد الواحد من إنتاج الغاز

شفق نيوز- بغداد

تباينت حصة الفرد الواحد من الغاز الطبيعي المنتجة له في الوطن العربي، حيث تذيل العراق قائمة الدول العربية، في الوقت الذي جاءت قطر على رأس القائمة، حسب بيانات وحدة تعريف الطاقة، والتي مقرها في واشنطن.

وأفادت تلك البيانات، بأن حصة الفرد من الغاز الطبيعي المنتج في العراق في عام 2024 بلغ 2,590 ألف كيلوواط/ ساعة، مرتفعا بنسبة 12% عن عام 2023 التي بلغت فيها حصة الفرد من الغاز الطبيعي 2,311 ألف كيلوواط/ ساعة، ومرتفعا بنسبة 55% عن عام 2020 التي بلغت فيها حصة الفرد من إنتاج الغاز الطبيعي 1663 ألف كيلوواط/ ساعة.

عربيا تصدرت قطر قائمة أكثر الدول العربية لحصة الفرد المنتج من الغاز الطبيعي خلال 2024، بواقع 588,665 ألف كيلوواط / ساعة، وجاءت البحرين ثانيا 103,120 آلاف كيلوواط / ساعة وجاءت عمان في الترتيب الثالث بواقع 85,810 ألف كيلوواط/ساعة، ومن ثم جاءت الإمارات رابعا بواقع 55,682 ألف كيلوواط/ساعة، وحلّت السعودية خامسا بمقدار 35,769 ألف كيلوواط /ساعة.

أما الكويت فقد جاءت في الترتيب السادس بقائمة أكثر الدول العربية لحصة الفرد من الغاز المنتج منها بكمية 30,232 ألف كيلوواط/ ساعة، تليها الجزائر سابعا 20,233 ألف كيلوواط/ ساعة، تليها مصر ثامنا 4,078 ألف كيلوواط/ ساعة، ومن ثم العراقي بالمرتبة العاشرة.