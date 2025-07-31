العراق يتذيل قائمة الدول العربية بأعلى نسبة ضريبة الدخل خلال عام

شفق نيوز - بغداد

تذيل العراق قائمة الدول العربية بأعلى نسبة ضريبة الدخل للعام الماضي 2024 حسب موقع infoflix.

وأظهرت بيانات اقتصادية حديثة اطلعت عليها وكالة شفق نيوز، تصدرت موريتانيا قائمة الدول العربية من حيث أعلى نسب دفع ضريبة الدخل لعام 2024 بنسبة 40%، تلتها المغرب بنسبة 38%، ثم الجزائر وتونس بنسبة 35% لكل منهما.

وجاءت مصر في المرتبة الخامسة بنسبة 26%، تلتها لبنان بنسبة 25‎%‎ ، تليها سوريا في المرتبة السابعة بنسبة 22%، فيما سجلت الأردن في المرتبة الثامنة نسبة 20%.

وفي المرتبة الأخيرة جاءت العراق والسودان بنسبة 15% لكل منهما، ما يعكس تفاوتًا واضحًا في السياسات الضريبية بين الدول العربية.

ويرى خبراء اقتصاديون أن انخفاض نسبة ضريبة الدخل في العراق يعود إلى المحاولات المستمرة لجذب الاستثمارات وتحفيز القطاع الخاص، في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجه البلاد، خصوصًا الاعتماد الكبير على الإيرادات النفطية.

كما أن النظام الضريبي في العراق لا يزال يواجه صعوبات في التطبيق والتحديث، مما يؤثر على قدرة الدولة على تعظيم الإيرادات غير النفطية.