العراق يتذيل دول الشرق الاوسط في جذب تمويلات الشركات الناشئة

شفق نيوز - بغداد

تذيل العراق قائمة الدول الأكثر جذباً لتمويلات الشركات الناشئة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال شهر أيار/مايو الماضي، بحسب بيانات صادرة عن "ومضة" للأبحاث.

واطلعت وكالة شفق نيوز، على تلك البيانات التي أظهرت أن إجمالي التمويلات التي جمعتها الشركات الناشئة في المنطقة بلغ 289 مليون دولار من خلال 44 صفقة استثمارية، مسجلاً زيادة بنسبة 25% مقارنة بشهر أبريل/ نيسان الماضي، ونمواً بنسبة 2% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

وتصدرت مصر القائمة بتمويلات بلغت 125 مليون دولار، تلتها الإمارات بقيمة 86.7 مليون دولار، ثم السعودية في المرتبة الثالثة بـ68.8 مليون دولار.

وجاءت قطر وتونس في المركز الخامس بتمويلات قدرها مليون دولار لكل منهما، ثم سلطنة عمان بـ250 ألف دولار، فيما حل العراق في المرتبة الأخيرة بتمويلات لم تتجاوز 100 ألف دولار فقط.

ويرى متخصصون أن تمويل الشركات الناشئة هو مقياس مهم لقياس دعم الاقتصاد للمشاريع الجديدة.

ويُعد ضعف هذا التمويل في العراق مؤشراً على بيئة غير مشجعة للاستثمار، مقارنة بدول أخرى في المنطقة مثل مصر والإمارات التي تشهد نشاطاً أوسع في هذا المجال.