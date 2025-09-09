العراق يتذيل القائمة.. أربع دول عربية بصدارة أقوى العملات في العالم

شفق نيوز- بغداد

حلت أربع دول عربية في مقدمة دول العالم بأقوى عملة لديها مقابل الدولار، فيما جاء العراق بالمراتب الاخيرة لعام 2025 حسب موقع "country cassette" المتخصص في جمع البيانات والإحصائيات الدولية.

وبحسب تقرير للموقع، اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، فإن الكويت جاءت الأول عالمياً من أصل 164 دولة بأقوى عملة لديها مقابل الدولار حيث بلغ كل دينار 0.30 مقابل دولار واحد، يليه الدينار البحريني ثانياً حيث بلغ 0.37 لكل دولار، يليه الريال العماني ثالثاً 0.38 لكل دولار، ثم جاء الدينار الأردني رابعاً 0.70 لكل دولار.

وجاء الاسترليني للمملكة المتحدة خامساً 0.78 لكل دولار، ثم جاء الفرنك لدى ليختنشتاين والفرنك السويسري 0.88 لكل دولار بنفس المرتبة.

ووفقاً للتقرير، فإن الدولار لدى دولة البهاما والدولار في الأكوادور والسلفادور يساوي 1 لكل دولار، في حين جاء الدولار لدى بروناي 1.34 لكل دولار.

وأشار إلى أن العراق جاء بالمركز 141 عالمياً من حيث قيمة الدينار العراق مقابل الدولار بواقع 1307 دنانير لكل دولار واحد، فيما تذيلت إيران وفيتنام ولاوس ولبنان وزيمبابوي وسوريا الترتيب بأسوأ قيمة لعملتها المحلية.