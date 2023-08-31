سوق العراق يتداول قرابة 500 مليار سهم بقيمة 444 مليار دينار خلال 2023

شفق نيوز/ أعلن سوق العراق للأوراق المالية، اليوم الخميس، تداول قرابة 500 مليار سهم بقيمة 444 مليار دينار للشركات المساهمة العراقية المسجلة لديه وذلك منذ مطلع العام الحالي ولغاية نهاية شهر آب/أغسطس الجاري.

وفي تقرير نشره السوق اليوم، جاء فيه أنه "خلال شهر آب 2023 نظم سوق العراق للأوراق المالية (23) جلسة تداول بأسهم الشركات المساهمة المدرجة البالغ عددها (103) شركات مساهمة عراقية".

ومن أهم المؤشرات المتحققة خلال الشهر الحالي ومجموع مؤشرات العام 2023 لغاية 31/8/2023:

1. بلغ عدد أيام التداول (23) جلسة تداول. وبلغ عددها للسنة الحالية لغاية 31 آب (159) جلسة وهو يمثل نسبة (67%) من عدد الأيام المخطط لها لعام 2023 التي تقابل أيام العمل الرسمية.

2. بلغ عدد الأسهم المتداولة 67 مليار سهم، وبلغ عددها للسنة الحالية لغاية 31 آب (475) مليار سهم وهي تمثل نسبة (84%) من عددها لعام 2022.

3. بلغت قيمة الأسهم المتداولة (444) مليار دينار. وبلغت للسنة الحالية لغاية 31 اب (371) مليار دينار. وهي تمثل نسبة (85%) من قيمتها لعام 2022.

4. اغلق مؤشر اسعار الأسهم المتداولة ISX60 على (809.8) نقطة.

1. وقياسا باغلاق عام 2022 ارتفع المؤشر في إغلاق شهر اب 2023 بنسبة (38%).

2. وقياسا باغلاق شهر تموز 2023 ارتفع المؤشر لشهر اب 2023 بنسبة (13%).

اهم المعلومات

1. اصدر البنك المركزي العراقي قراره المرقم 9/2/439 في 2/8/2023 بإلزام المصارف الى زيادة رؤوس اموالها الحالية الى (400) مليار دينار على مراحل زمنية تنتهي في 31/12/2024.

2. بلغ عدد الشركات التي قدمت افصاحاتها السنوية 2022 لغاية إعداد هذا التقرير (70 ) شركة مساهمة – منشورة على الموقع الإلكتروني.

3. أصدار اللائحة التنظيمية لترخيص شركات الوساطة رقم 20 لسنة 2023 من قبل هيئة الأوراق المالية .