العراق يتداول أسهماً بقيمة مالية تخطت 5 مليارات دينار خلال أسبوع

شفق نيوز/ سوق العراق للأوراق المالية، اليوم الخميس، تداوله اسهماً بقيمة مالية تجاوزت 5 مليارات دينار خلال تنظيمه خمس جلسات في الأسبوع الثاني لشهر آب/أغسطس الجاري.

ووفقا لمؤشرات السوق فقد بلغ عدد الأسهم المتداولة خلال هذا الأسبوع أكثر من (5) مليارات سهم بقيمة بلغت أكثر من (5) مليار دينار.

وأغلق مؤشر التداول في السوق ISX60 لأول جلسة من الأسبوع على (885.14) نقطة، بينما أغلق المؤشر في نهاية الأسبوع على (876.67) نقطة، محققا بذلك انخفاضا مقداره (0.97%) عن إغلاقه في أول الجلسة.

وأغلق مؤشر التداول في السوق ISX15 لأول جلسة من الأسبوع على (991.17) نقطة، بينما أغلق المؤشر في نهاية الأسبوع على (978.25) نقطة محققا بذلك انخفاضا مقداره (1.32%) عن إغلاقه في أول الجلسة.

ونفذت خلال الأسبوع (2536) عقد بيع وشراء على أسهم الشركات المدرجة في السوق.