العراق يتداول اسهما بأكثر من 16 مليار دينار في أول أسبوع من آب

شفق نيوز - بغداد

أعلن سوق العراق للأوراق المالية، يوم السبت، انه نظم خلال الأسبوع الأول من شهر آب / 2025 خمس جلسات تداول من يوم الاحد المصادف الثالث من الشهر الى يوم الخميس السابع من الشهر نفسه.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة خلال هذا الأسبوع أكثر من 5 مليارات سهم، بقيمة مالية

بلغت أكثر من 16 مليار دينار.

وأغلق مؤشر التداول في السوق ISX60 لأول جلسة من الأسبوع على (881.94) نقطة، بينما اغلق المؤشر في نهاية الأسبوع على (960.27) نقطة محققا بذلك ارتفاعا مقداره (8.16%) عن إغلاقه في أول الجلسة.

واغلق مؤشر التداول في السوق ISX15 لأول جلسة من الأسبوع على (1068.87) نقطة بينما اغلق المؤشر في نهاية الأسبوع على (1127.47) نقطة محققا بذلك ارتفاعا مقداره (5.20%) عن اغلاقه في اول الجلسة.

ونفذت خلال الأسبوع (6797) عقد بيع وشراء على أسهم الشركات المدرجة في السوق.