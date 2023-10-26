العراق يتداول اسهماً بقيمة تجاوزت 4 مليارات دينار خلال أسبوع

شفق نيوز/ أعلن سوق العراق للأوراق المالية، يوم الخميس، تداوله أكثر من 4 مليارات دينار في خمس جلسات نظمها خلال هذا الأسبوع الذي شارف على الإنتهاء.

ووفقا لمؤشر التداول الأسبوعي، فإن عدد الأسهم المتداولة خلال هذا الأسبوع بلغ أكثر من (3) مليارات سهم بقيمة أكثر من (4) مليارات دينار.

وقال السوق في بيان، إن مؤشر التداول في السوق أغلق لأول جلسة من الأسبوع على (832.41) نقطة بينما أغلق المؤشر في نهاية الأسبوع على (810.71) نقطة محققا بذلك انخفاضا مقداره (2.68%) عن إغلاقه في أول الجلسة.

وأضاف البيان، أنه خلال الأسبوع نفذت (2799) عقد بيع وشراء على أسهم الشركات المدرجة في السوق.