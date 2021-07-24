العراق يتخطى السعودية ويحقق قفزة كبيرة في صادراته النفطية لأمريكا

شفق نيوز/ اعلنت ادارة معلومات الطاقة الأميركية، يوم السبت، ان صادرات النفط العراقية لأمريكا ارتفعت الى 480 ألف برميل باليوم خلال الاسبوع الماضي متجاوزة بذلك السعودية.

وقالت الادارة في تقرير لها اطلعت عليها وكالة شفق نيوز؛ ان "متوسط الاستيرادات الامريكية من النفط الخام خلال الاسبوع الماضي من تسع دول بلغ 6 ملايين و101 الف برميل يوميا مرتفعة بمقدار 948 ألف برميل باليوم عن الأسبوع الذي سبقه والذي بلغ 5153 ملايين برميل يوميا".

واضافت ان "امريكا استوردت النفط الخام من العراق خلال الاسبوع الماضي بمعدل 480 ألف برميل باليوم مرتفعة بمقدار 298 ألف برميل عن الأسبوع الذي سبقه والبالغ 182 ألف برميل".

واشارت الى ان "اكثر الإيرادات النفطية لأمريكا خلال الأسبوع الماضي جاءت من كندا بمعدل بلغ 3,611 ملايين برميل يوميا، تليها المكسيك التي بلغت كمية الاستيرادات منها بمعدل 797 ألف برميل يوميا، تليها السعودية التي بلغت الاستيرادات منها بمعدل 359 ألف برميل يوميا، ثم روسيا وبكمية بلغت كمعدل 306 آلاف برميل يوميا".

واشارت الى ان كمية الاستيرادات الامريكية من نيجيريا بلغت بمعدل 195 ألف برميل يوميا، ومن الإكوادور بلغت بمعدل 171الف برميل يوميا ، تليها كولومبيا والتي بلغت 144 الف برميل يوميا ، ومن البرازيل 68 الف برميل يوميا.