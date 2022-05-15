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العراق يتخطى السعودية في صادراته النفطية لأمريكا خلال أسبوع

Category: اقتصـاد

Date: 2022-05-15T06:26:04+0000
العراق يتخطى السعودية في صادراته النفطية لأمريكا خلال أسبوع

شفق نيوز/ أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، يوم الأحد، ان العراق تجاوز السعودية في صادراته النفطية لأمريكا خلال الاسبوع الماضي لتصل الى متوسط 326 الف برميل يوميا.

وقالت الإدارة في تقرير اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، ان "متوسط الاستيرادات الأمريكية من النفط الخام خلال الأسبوع الماضي من تسع دول بلغت 5.643 ملايين برميل يوميا مرتفعة بمقدار 335 الف برميل باليوم عن الأسبوع الذي سبقه والذي بلغ 5.308 ملايين برميل يوميا".

واضافت ان "الصادرات العراق النفطية لأمريكا بلغت معدل 326 ألف برميل يوميا الأسبوع الماضي، ليكون رابع أكبر مصدر اليها وليتجاوز بذلك السعودية التي بلغت الاخيرة صادراتها النفطية لأمريكا 306 آلاف برميل يوميا".

واشارت الى ان "اكثر الإيرادات النفطية لأمريكا خلال الأسبوع الماضي جاءت من كندا وبمعدل بلغ 3.284 ملايين برميل يوميا، تلتها المكسيك بمعدل 693 الف برميل يوميا، وبلغت الايرادات النفطية من الاكوادور بمعدل 351 الف برميل يوميا، ومن ثم السعودية بمعدل 306 آلاف برميل يوميا".

ووفقا للإدارة فان "كمية الاستيرادات الأمريكية من النفط الخام من كولومبيا بلغت بمعدل 276 الف برميل يوميا، ومن البرازيل بمعدل 143 الف برميل يوميا، ومن نيجيريا بمعدل 136 الف برميل يوميا، ومن ترينداد توباغو معدل 128 الف برميل يوميا، فيما لم يتم استيراد اي كمية من روسيا".

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