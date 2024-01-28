العراق يتخطى السعودية بصادراته النفطية الى امريكا

شفق نيوز/ أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، يوم الأحد، ارتفاع صادرات العراق النفطية لأمريكا خلال الأسبوع الماضي.

وأظهر جدول للإدارة، اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، إن "متوسط الاستيرادات الأمريكية من النفط الخام خلال الأسبوع الماضي من 9 دول رئيسية بلغت 4.490 ملايين برميل يوميا، منخفضة بمقدار مليون و711 برميل باليوم عن الأسبوع الذي سبقه والذي بلغ 6.201 ملايين برميل يوميا".

وأضاف أن "صادرات العراق النفطية لأمريكا بلغت 206 آلاف برميل يوميا الأسبوع الماضي، مرتفعة بمقدار 128 الف برميل يوميا عن الأسبوع الذي سبقه والتي بلغت معدل 64 ألف برميل يوميا".

وأشار إلى أن "أكثر الإيرادات النفطية لأمريكا خلال الأسبوع الماضي جاءت من كندا بمعدل بلغ 3.270 ملايين برميل يومياً، تلتها المكسيك بمتوسط 356 مليون برميل يومياً، وبلغت الإيرادات النفطية من البرازيل بمعدل 266 ألف برميل يومياً، ومن ثم نيجيريا بمعدل 199 ألف برميل يومياً".

ووفقاً للإدارة، فإن "كمية الاستيرادات الأمريكية من النفط الخام ، من السعودية بمعدل 81 ألف برميل يوميا ،ومن كولومبيا بمعدل 71 ألف برميل يوميا ، ومن ليبيا بمعدل 37 ألف برميل يوميا ، ومن الاكوادور 3 آلاف برميل يوميا"، فيما لم تستورد أي كمية من روسيا.