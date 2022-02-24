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العراق يتحصل على أكثر من ثمانية مليارات دولار نظير تصدير النفط لشهر

Category: اقتصـاد

Date: 2022-02-24T14:50:05+0000
العراق يتحصل على أكثر من ثمانية مليارات دولار نظير تصدير النفط لشهر

شفق نيوز/ أعلنت وزارة النفط العراقية، يوم الخميس، الإيرادات المالية للصادرات النفطية لشهر كانون الثاني الماضي والتي تجاوزت (8) مليارات دولار.

وأوضحت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "مجموع الكميات والإيرادات المتحققة لصادرات النفط الخام للفترة من كانون الثاني 2021 ولغاية نهاية كانون الثاني 2022، بلغت (83) ملياراً و(973) مليوناً و(290) ألف دولار".

وأضافت أن "مجموع الصادرات النفطية لشهر كانون الثاني من النفط الخام بلغ (99) مليوناً و(286) ألفاً و(78) برميلاً، وبإيرادات بلغت (8) مليارات و(322 ) مليوناً و(679) ألف دولار"، لافتة إلى أن "معدل سعر البرميل الواحد بلغ (83,825) دولاراً.

وأشارت الوزارة في احصائياتها إلى أن "مجموع الكميات المصدرة من النفط الخام لشهر كانون الثاني الماضي من الحقول النفطية في وسط وجنوب العراق، بلغت (96) مليوناً و(430) ألفاً و(596) برميلاً، فيما كانت الكميات المصدرة من نفط كركوك عبر ميناء جيهان مليونين و(545) ألفاً و(656) برميلاً".

وبينت أن "الكميات المصدرة تم تحميلها من قبل (29) شركة عالمية مختلفة الجنسيات، من موانئ البصرة وخور العمية والعوامات الأحادية على الخليج وميناء جيهان التركي".

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