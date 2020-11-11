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العراق يتحصل على تخفيض بتكلفة تنفيذ ميناء الفاو ويطلب المزيد

Category: اقتصـاد

Date: 2020-11-11T08:49:42+0000
العراق يتحصل على تخفيض بتكلفة تنفيذ ميناء الفاو ويطلب المزيد

شفق نيوز/ أكدت وزارة النقل العراقية، يوم الاربعاء، ان شركة دايو الكورية خفضت مطالبها المالية بمقدار 150 مليون دولار والخاصة بتنفيذ ميناء الفاو.

وقال المتحدث باسم الوزارة فالح هادي في حديث لوكالة شفق نيوز ان "الشركة الكورية خفضت من مطالبها المالية لتنفيذ مشروع ميناء الفاو في البصرة لبناء خمسة أرصفة وبعمق 19.8 امتار، وبمقدار مليار و650 مليون دولار بعد أن بلغت مطالبها السابقة مليارين و800 مليون دولار".

واضاف هادي ان "الوزارة ما زالت ترى أن هذا المبلغ كبير وانه يجب الرجوع الى الاتفاقية المبدئية التي وقعت سابقا بين الطرفين وبواقع مليارين و370 مليون دولار".

واضاف الى ان "المفاوضات مستمرة بين الجانبين للتوصل الى اتفاق"، متوقعا الوصول الى نتيجة وحل وسطي يرضي الطرفين".

وأعلنت وزارة النقل العراقية، في 4 تشرين الثاني ان شركة دايو تراجعت عن اتفاقها الاولي وتطالب بمبالغ اضافية لاستكمال ميناء الفاو.

كما شهد المشروع بعض التلكؤ عقب "انتحار" المدير الفني للشركة الكورية الجنوبية لأسباب غامضة.

ميناء الفاو الكبير هو ميناء عراقي في شبه جزيرة الفاو جنوب محافظة البصرة. تبلغ تكلفة المشروع الإجمالي حوالي 4.6 مليار يورو وتقدر طاقة الميناء المخطط إنشاؤه 99 مليون طن سنوياً ليكون واحداً من أكبر الموانئ المطلة على الخليج والعاشر على مستوى العالم. وضع حجر الأساس لهذا المشروع يوم 5 أبريل/نيسان 2010.

وأثارت قضية ميناء الفاو الكبير، والتلكؤ في اكماله مؤخراً، ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي وفي لجان برلمانية، وعلى صعيد المسؤولين، وجرى انتقاد الحكومات السابقة منذ عام ٢٠٠٣، لما سموه اهمالاً وعدم الجدية في بناء الميناء، على خلفية صفقات مع دول مجاورة فرطت بإنشاء الميناء لصالح موانئ دول الجوار بحسب قولهم.

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