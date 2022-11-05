العراق يتحرك نحو تشريع قانون يعالج المخلفات البلدية: فيه فائدة اقتصادية كبيرة

شفق نيوز/ كشفت وزارة البيئة العراقية، اليوم السبت، عن وجود حراك يهدف الى تشريع قانون يعالج المخلفات البلدية، فيما أكدت هذا التوجه سيكون فيه فائدة اقتصادية كبيرة.

وقال المتحدث باسم الوزارة أمير علي الحسون، لوكالة شفق نيوز، ان "هناك توجها حكوميا من أجل تشريع قانون يعالج المخلفات البلدية والتي هي أحد أنواع المخلفات الصلبة، كما هناك إمكانية لإستثمار النفايات الصلبة البلدية، في موضوع تدوير النفايات والحصول على الطاقة منها من خلال الحرق او من خلال عمليات التخمر لبعض الأنواع من الأغذية وهنا تكون منتجة للطاقة كما تنتج غاز (الميثان) وهذا ممكن الاستفادة منه لتوليد الطاقة الكهربائية".

وأضاف ان "هناك فائدة اقتصادية كبيرة إذا ما تم استثمار النفايات الصلبة البلدية من الأموال أو توفير الطاقة الكهربائية، و مثل هكذا مشاريع هي موجودة بصراحة وهناك عروض عدة قيد الدراسة من قبل بعض الشركات المختصة بهذا المجال".