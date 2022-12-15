العراق و الأردن يتحركان للإستثمار في الفوسفات والسليكون: العالم يتجه نحو التكنولوجيا والرقمنة

شفق نيوز/ أعلن وزير الصناعة والمعادن خالـد بتّـال النجـم، يوم الخميس، عزم الوزارة على الإستثمار في الثروات الطبيعية منها الفوسفات والسليكون بالشراكة مع دولة الأردن.

جاء ذلك خلال انعقاد جلسة مُباحثات رسمية مع وزير الصناعة والتجارة والتموين الأردني يوسـف الشمالـي ووزير الطاقة والثروة المعدنية الأردني صالـح الخرابشـة ، بحضور المُستشار العلمي للوزارة ورئيس الدائرة العربية في وزارة الخارجية والوفد الأردني المُرافق وعدد من المديرين العامين في الـوزارة .

وأكـد الوزير في مُستهل الجلسة السعيّ لتطوير وتقوية العلاقات بين العراق والأردن بما يخدم مصلحة البلدين ، مُشيراً إلى أنهُ سيتم التنسيق مع الوزارات لتحديد وتهيئة الملفات التي سيتم مُناقشتها خِلال اجتماع اللجنة المُشتركة العراقية الأردنية الذي سيعُقد في الأشهُر القليلة المُقبلة مع تحديد المسؤولين الذين يتطلب حضورهم خِلال الاجتماع.

كما أشار النجم إلى أنّ هُناك تقدُما واضح بالعمل في مشروع المدينة الإقتصادية المُشتركة حيث تمت الإحالة على المكتب الإستشاري لإعداد التصاميم إضافة إلى عمل مُستمر في الجوانب الأخرى المُتعلقة بالمشروع .

مـن جانبه أكدَ وزير الصناعة الأردني أنَّ العلاقة بين العراق والأردن تكامُلية تخدم المصالح المُشتركة ، مؤكداً أنَّ المدينة الإقتصادية ستُسهم في تشغيل أهالي المنطقة وستتمركز بها الصناعات العراقية والأردنية.

وأعرب عن أمله بأنّ تعقد اللجنة المُشتركة أعمالها في العراق لبحث التعاون في المجالات كافة إضافة إلى إنضاج وإحياء العمل في الإطار الثُلاثي بين العراق والأردن ومصـر .

مـن جهته أشار وزير الطاقة والثروة المعدنية الأردني إلى أنَّ للعراق والأردن إمتدادا تاريخيا وجُغرافيا في موضوع المعادن ، مؤكداً الحاجة إلى تبادُل الخبرات بين البلدين وإمكانية التعاون في مجال إستثمار الثروات المعدنية.

ولفت إلى أنَّ هُناك دراسات أولية حول موضوع الفوسفات والمشاريع الإستراتيجية التي تخدم البلديـن .

ناقـش الوزراء المُجتمعـون عـددا مـن القضايـا والمواضيع المُشتركـة تطرقوا إليها في مؤتمر صحفي مشترك مـن أهمهـا:

المدينـة الإقتصاديـة المُشتركـة : الإتفاق على المُضيّ بالمشروع وفق الجدول الزمني لأهمية المدينة من النواحي الاجتماعية والإقتصادية والأمنيـة .

الفوسفـات : التأكيد على أنَّ المعادن والفوسفات مُستقبل البلدين ويجب وضع آلية عمل مُشترك لإستثمار الثروات وسيتم مُناقشة هذا الملف بشكلٍ أوسع بعد دراسته من قِبل الفنييـن .

مصنـع أدويـة نينـوى : التأكيد على أنَّ صناعات الأدوية في العراق تحظى بأهمية إستثنائية للطلب والإستهلاك المُتزايد للأدوية والحاجة إلى نوعيات جديدة من الأدوية خاصةً الأدوية السرطانية ، وتمت مُناقشة عقد الإستثمار المُوقع بين شركة أدوية سامراء وشركة غياث ساختيان الأردنية والإتفاق على عقد لقاءات مُشتركة لتقريب وجهات النظر والتوصُل إلى حلول نهائية لإعادة حركة العمل في مصنع أدوية نينـوى .

المجلـس التنسيقـي الثُلاثـي : الإشارة إلى أنَّ المجلس في طور التشكيل من الجانب العراقي وسيتم إعلام الجانب الأردني بعدَ تشكيل المجلس لعقد الاجتماع الأول في بغـداد .

بروتوكـول التعـاون الثُنائـي المُوقـع بيـن البلديـن : التأكيد على الحاجة لتطوير بعض الأفكار المُشتركة وأنَّ الشركات الصناعية العراقية أبوابها مفتوحة لأي تعاون حكومي أو مع المُستثمرين في ظلّ التسهيلات والإمتيازات المُقدمة فيما يتعلق بالإعفاءات الضريبية والكمركيـة .

السليكـون : الإشارة إلى أنَّ العالم يتجه نحو التكنولوجيا والرقمنة وهذا يرتكز على السليكون والتأكيد على أنَّ العراق يمتلك خامات كثيرة لم يتم إستغلالها وبالإمكان التوصُل لشراكة حقيقية بين الطرفين بمجال إستثمار الثروات المعدنيـة .

التكامُـل الصناعـي : الإشارة إلى الخُطة المُقدمة من الجانب الأردني والطلب من الجانب العراقي لدراسة هذه الخُطة والإضافة عليها مع تأكيد إستعداد الجانب الأردني للتعاون وتحقيق التكامُل في بعض الصناعـات .