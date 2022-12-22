العراق يتحرك لإضافة 200 مقمق على معدل إنتاجه من الغاز

شفق نيوز/ أكد نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط حيان عبد الغني، يوم الخميس، على اهمية مشروع إستثمار الغاز من حقلي الناصرية والغراف والتي لأهميته من خلال إضافة أكثر من 200 مقمق (مليون قدم مكعب قياسي باليوم) الى الانتاج الوطني من الغاز، معتبرا ان المشروع يمثل أحد أهداف المنهاج الحكومي.

وقال وزير النفط في بيان اليوم، إنه نه "وجه وفداً وزارياً، ضم كلاً: من وكيل الوزارة لشؤون الاستخراج كريم حطاب، ومدير عام شركة غاز الجنوب حمزة عبد الباقي ، ومدير هيئة المشاريع والصيانة في غاز الجنوب "مدير المشروع " بالوقوف على تصنيع الاجهزة والمعدات والكابسات والابراج الخاصة بالمشروع مباشرة، والتعجيل بشحنها من إيطاليا الى موقع العمل ، والتشديد على الالتزام بالتوقيتات والجدول الزمني الذي تم الاتفاق عليه مع شركة (بيكرهيوز) العالمية".

من جانبه قال وكيل الوزارة لشؤون الاستخراج كريم حطاب ان الفريق المكلف من قبل نائب رئيس الوزراء وزير النفط التقى المسؤولين في الشركة المقاولة ، وتم الاستماع الى عرض قدمه رئيس الشركة عن ابرز خطوات تنفيذ المشروع الذي من المؤمل المباشرة بالانتاج منه نهاية العام 2023 .

واضاف، ان الفريق الوزاري زار مواقع تصنيع الاجهزة والمعدات التي من المؤمل وصولها الى العراق تباعا ًخلال الربع الاول من العام 2023 وتم نقل توجيه السيد الوزير الى الشركة المقاولة بضرورة التسريع في عملية نصب وتشغيل محطات استثمار الغاز في مواقع العمل .

اما مدير عام شركة غاز الجنوب حمزة عبد الباقي فقد اكد اهمية المشروع الذي يهدف الى استثمار الغاز المصاحب بمعدل 200 مقمق "مليون قدم مكعب قياسي باليوم) في تغذية محطات الطاقة الكهربائية بالغاز الجاف ، وفي توفير كميات كبيرة من الغاز السائل والمكثفات والكبريت فضلاً عن توفير فرص عمل لابناء المحافظة ، وان المشروع يقع ضمن أهداف البرنامج الحكومي.