العراق يتحرك لدعم القطاع الزراعي وعينه على تركيا

شفق نيوز/ أكدت لجنة الزراعة النيابية، يوم الأحد، عزمها تشكيل لجنة للتفاوض مع تركيا لزيادة الاطلاقات المائية من أجل توسيع الخطة الزراعية، فيما أشارت إلى أنها تسير باتجاه "معالجة كبيرة" لزيادة الأراضي الزراعية والإنتاج خلال السنوات المقبلة.

وعن توسيع الخطة الزراعية لهذا العام، قال عضو اللجنة، رفيق الصالحي، لوكالة شفق نيوز، إن "لجنة الزراعة تسعى إلى تشكيل لجنة تتألف من الأمانة العامة لمجلس الوزراء ووزارات (الزراعة، والموارد المائية، والخارجية) للتفاوض مع الجانب التركي لزيادة الحصة المائية".

وأوضح الصالحي، أن "البلاد بحاجة إلى مساحات كبيرة لتأمين الأمن الغذائي بزراعة الشلب والحنطة والشعير"، وخلال الفترة الماضية اعتمد المزارعون والفلاحون على المياه الجوفية لوفرتها، ونأمل خلال السنة المقبلة زيادة الحصة المائية، لتوسيع المساحات الزراعية والحصة الزراعية.

وأضاف أن "القطاع الزراعي يحتاج إلى دعم من أجهزة وتكنولوجيا حديثة لتقليل صرف مياه السقي السيحي إلى سقي بأجهزة الرش التي توفر الكثير من المياه وتقلل من هدرها، لذلك لجنة الزراعة باتجاه معالجة كبيرة لزيادة قطع الأراضي الزراعية والإنتاج خلال السنوات المقبلة".

يشار إلى أن تركيا، خفضت من مناسيب نهري دجلة والفرات، قبيل دخولهما الأراضي العراقية والسورية، بشكل كبير، خصوصا بعد إنشاء سد "أليسو" والبدء بملء خزان السد في يونيو 2018، لكنها أوقفت العملية مؤقتا بعد أسبوع بسبب شكوى العراق من نقص تدفق المياه في النهر في ذروة الصيف، لتستأنف عمليات الملء مجددا العام الماضي.

وحثت لجنة الزراعة في البرلمان العراقي، خلال الفترة الماضية، على تحشيد دولي ضد تركيا وإيران لقيامهما بحرمان العراق من حصصه المائية مما تتسبب بأضرار جسيمة في القطاع الزراعي.