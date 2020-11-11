سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

العراق يتحرك لتطوير الطاقة الشمسية مع التزامه بمشاريع النفط والغاز

Category: اقتصـاد

Date: 2020-11-11T07:15:07+0000
العراق يتحرك لتطوير الطاقة الشمسية مع التزامه بمشاريع النفط والغاز

شفق نيوز/ قالت وزارة النفط ان العراق ملتزم بمشاريع النفط والغاز، مشيرة الى سعيها الى تطوير الطاقة الشمسية.

وقال وزير النفط احسان عبد الجبار خلال المؤتمر الافتراضي لأديبك الذي عقد في الإمارات وتابعته وكالة شفق نيوز إن "العراق ما يزال ملتزما بإحراز تقدم في مشاريع النفط والغاز مع شركائه الدوليين".

وتابع الا انه "يريد أيضا تطوير المزيد من الطاقة الشمسية والطاقة المتجددة".

من جهته اكد رعد القادري، مدير أول في مركز BCG لتأثير الطاقة، أن "العراق سيكافح للعثور على الاستثمار اللازم - وتكوين بيئة مستقرة للمستثمرين - لتطوير هذه المشاريع". 

واشار القادري الى ان "أوبك، التي يعد العراق عضوا رئيسيا فيها، يجب أن "تواصل المسار" وتمدد اتفاق خفض إنتاج النفط."

وانطلق المعرض الافتراضي لـ Adipec، أحد أكبر أحداث الطاقة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، يوم امس الثلاثاء والتي عادة ما يتم استضافتها في أبو ظبي، عاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة .

وكان وزراء الطاقة من مصر والأردن والعراق من بين المتحدثين فيها اضافة الى فاتح بيرول رئيس وكالة الطاقة الدولية.

 

 


related

للشهر الثاني.. اليابان لا تستورد النفط من العراق

Date: 2020-08-31 11:30:40
للشهر الثاني.. اليابان لا تستورد النفط من العراق

العراق يحدد أسعار النفط لشهر تشرين الثاني المقبل

Date: 2020-10-13 10:10:14
العراق يحدد أسعار النفط لشهر تشرين الثاني المقبل

العراق يحقق ايرادات من تصدير النفط باكثر من 6 مليار دولار

Date: 2019-10-01 14:02:15
العراق يحقق ايرادات من تصدير النفط باكثر من 6 مليار دولار

ورشة اقتصادية تنصح العراق الاستثمار في الطاقة الشمسية

Date: 2019-08-25 18:54:51
ورشة اقتصادية تنصح العراق الاستثمار في الطاقة الشمسية

انخفاض صادرات النفط العراقية لشهر اب الماضي

Date: 2020-09-01 10:00:27
انخفاض صادرات النفط العراقية لشهر اب الماضي

العراق يرفع انتاجه من النفط بمقدار 22 الف برميل يومياً

Date: 2020-10-15 06:56:22
العراق يرفع انتاجه من النفط بمقدار 22 الف برميل يومياً

العراق يستعيد مقعده في مبادرة الشفافية الدولية بعد فقدانه لعامين

Date: 2019-10-20 16:33:50
العراق يستعيد مقعده في مبادرة الشفافية الدولية بعد فقدانه لعامين

وثيقة.. تكليف عبد الجبار بمهام رئيس شركة النفط الوطنية

Date: 2020-09-14 17:47:48
وثيقة.. تكليف عبد الجبار بمهام رئيس شركة النفط الوطنية