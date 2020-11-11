العراق يتحرك لتطوير الطاقة الشمسية مع التزامه بمشاريع النفط والغاز

شفق نيوز/ قالت وزارة النفط ان العراق ملتزم بمشاريع النفط والغاز، مشيرة الى سعيها الى تطوير الطاقة الشمسية.

وقال وزير النفط احسان عبد الجبار خلال المؤتمر الافتراضي لأديبك الذي عقد في الإمارات وتابعته وكالة شفق نيوز إن "العراق ما يزال ملتزما بإحراز تقدم في مشاريع النفط والغاز مع شركائه الدوليين".

وتابع الا انه "يريد أيضا تطوير المزيد من الطاقة الشمسية والطاقة المتجددة".

من جهته اكد رعد القادري، مدير أول في مركز BCG لتأثير الطاقة، أن "العراق سيكافح للعثور على الاستثمار اللازم - وتكوين بيئة مستقرة للمستثمرين - لتطوير هذه المشاريع".

واشار القادري الى ان "أوبك، التي يعد العراق عضوا رئيسيا فيها، يجب أن "تواصل المسار" وتمدد اتفاق خفض إنتاج النفط."

وانطلق المعرض الافتراضي لـ Adipec، أحد أكبر أحداث الطاقة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، يوم امس الثلاثاء والتي عادة ما يتم استضافتها في أبو ظبي، عاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة .

وكان وزراء الطاقة من مصر والأردن والعراق من بين المتحدثين فيها اضافة الى فاتح بيرول رئيس وكالة الطاقة الدولية.