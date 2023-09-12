العراق يتحرك لتسريع إنجاز مشروع لإنتاج مليوني طن من البتروكيمياويات سنوياً

شفق نيوز/ أكد وكيل وزارة النفط لشؤون الغاز عزت صابر، يوم الثلاثاء، على اهمية التعجيل بتنفيذ مشروع "النبراس" للبتروكيمياويات، واصفا إياه بأنه أحد أهم المشاريع الصناعية الانتاجية الاستراتيجية .

وقال صابر خلال ترؤسه إجتماعاً في مركز الوزارة للجهات والشركات النفطية المعنية وفقا لبيان صادر عن الوزارة، ان الاجتماع تضمن مناقشة مفردات التقرير الاولي للاستشاري العالمي بخصوص محاور المشروع ودراسة الجدوى الاقتصادية ، ومتطلبات مراحل تنفيذ العمل للمشروع الاستثماري ، وبما يحقق أعلى منفعة مالية واقتصادية للعراق وللجهات المساهمة فيه .

معرباً عن أمله في بلورة رؤية نهائية بعد مناقشة الملاحظات مع الجهات المعنية وشركاء المشروع .

من جهته قال المتحدث بإسم وزارة النفط عاصم جهاد إن مشروع النبراس للبتروكيماويات يهدف الى بناء صناعة عملاقة في هذا المجال وينفذ على مرحلتين الأولى إعداد الدراسة والتصاميم، والمرحلة الأخرى المباشرة بالتنفيذ.

وأضاف أنه تم التوقيع على المبادئ الأساسية لمشروع النبراس بموجب قرار لمجلس الوزراء آنذاك في 28 كانون الثاني 2015، مشيرا الى اعتماد المشروع على استغلال فوائض الغاز الطبيعي، لصناعة المنتجات البتروكيماوية المتعددة ، وبطاقة انتاجية مخطط لها تقارب مليوني طن سنوياً لتشكل قاعدة صناعية رصينة ، تدعم الصناعات البلاستيكية والمطاطية، والصناعات المرتبطة بها كافة، تعزيزاً لمصانع ومعامل القطاع الخاص .

وتابع جهاد بالقول ان هذا المشروع يوفر اكثر من 40 الف فرصة عمل ، ويحقق ايرادات مالية كبيرة تدعم الاقتصاد الوطني والتنمية المستدامة .

يذكر ان هذا المشروع بمساهمة وزارتي النفط و الصناعة وشركة "شل" العالمية للبتروكيمياويات وجهات أخرى يتم تحديدها بعد اقرار الصيغة النهائية للمشروع.