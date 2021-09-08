سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

العراق يتحرك لاستئناف الحركة التجارية مع قطر بعد توقفها جراء كورونا

Category: اقتصـاد

Date: 2021-09-08T09:00:44+0000
العراق يتحرك لاستئناف الحركة التجارية مع قطر بعد توقفها جراء كورونا

شفق نيوز/ قال سفير العراق لدى دولة قطر عمر البرزنجي يوم الأربعاء إن بلاده تسعى إلى إستئناف حركة التجارية مع دولة قطر بعد تراجعها إلى مستوى كبير جراء تفشي ظهور فيروس كورونا.

وقال البرزنجي في مؤتمر صحفي مشترك عقده مع رئيس اتحاد مستوردي ومصدري إقليم كوردستان، مصطفى شيخ عبدالرحمن في السليمانية، ان تفشي فيروس كورونا تسبب بعرقلة عملية تصدير السلع والبضائع من اقليم كوردستان والعراق إلى دولة قطر، ونبذل الجهود لإعادتها كما كانت.

ودعا السفير اتحاد مصدري ومستوردي الإقليم إلى التنسيق مع الحكومة الاتحادية في النشاطات التجارية مع قطر لوجود لجنة مشتركة بين البلدين.

كما أكد البرزنجي ان قطر بحاجة الى جميع المحاصيل الزراعية التي ينتجها العراق واقليم كوردستان لان سوق هذه الدولة يقتصر على الخارج في الحصول على هذه المنتجات

السفير العراقي ذكر أيضا أن لدى العراق والاقليم الامكانية في سد حاجة قطر من المنتجات الزراعية، مبينا ان البلاد تسير 8 رحلات جوية يوميا الى دولة قطر ولكن لا يمكن تصدير كل السلع عن طريق الجو لأنها ستكون باهظة الثمن لذا ينبغي ايجاد طرق اخرى منها البحر.

كما أشار إلى أن حجم التبادل التجاري بين قطر والعراق خلال السنوات القليلة الماضية بلغ 226 مليون ريال قطري، وفي العام 2018 ارتفع إلى 72 مليون دولار، مستدركا القول انه بسبب تفشي وباء كورونا للاسف الحركة التجارية توقفت بين البلدين وينبغي استئنافها مرة أخرى.

related

إيران تهدف لمضاعفة صادراتها الى العراق لأكثر من 100 مليار دولار سنوياً

Date: 2021-01-06 04:56:10
إيران تهدف لمضاعفة صادراتها الى العراق لأكثر من 100 مليار دولار سنوياً

إيران تستأنف تصدير البطاطا إلى العراق

Date: 2020-11-14 12:29:24
إيران تستأنف تصدير البطاطا إلى العراق

بـ3 ايام .. أكثر من 7000 شاحنة ايرانية نقلت سلعا للعراق عبر إقليم كوردستان

Date: 2020-04-29 13:42:10
بـ3 ايام .. أكثر من 7000 شاحنة ايرانية نقلت سلعا للعراق عبر إقليم كوردستان

أكثر من مليار دولار صادرات إيران إلى العراق من معبر حدودي

Date: 2021-02-19 17:41:30
أكثر من مليار دولار صادرات إيران إلى العراق من معبر حدودي

إستقرار أسعار صرف الدولار في بغداد وإقليم كوردستان

Date: 2020-11-08 07:48:56
إستقرار أسعار صرف الدولار في بغداد وإقليم كوردستان

وزير: العراق لأول مرة سيصدر ثلاثة انواع من النفط

Date: 2020-12-06 08:42:05
وزير: العراق لأول مرة سيصدر ثلاثة انواع من النفط

صادرات نفط العراق إلى أمريكا تتخطى 3 ملايين برميل خلال شهر

Date: 2020-10-31 07:10:15
صادرات نفط العراق إلى أمريكا تتخطى 3 ملايين برميل خلال شهر

إرتفاع أسعار صرف الدولار في بغداد وانخفاضها في إقليم كوردستان

Date: 2021-03-03 07:39:58
إرتفاع أسعار صرف الدولار في بغداد وانخفاضها في إقليم كوردستان