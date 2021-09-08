العراق يتحرك لاستئناف الحركة التجارية مع قطر بعد توقفها جراء كورونا

شفق نيوز/ قال سفير العراق لدى دولة قطر عمر البرزنجي يوم الأربعاء إن بلاده تسعى إلى إستئناف حركة التجارية مع دولة قطر بعد تراجعها إلى مستوى كبير جراء تفشي ظهور فيروس كورونا.

وقال البرزنجي في مؤتمر صحفي مشترك عقده مع رئيس اتحاد مستوردي ومصدري إقليم كوردستان، مصطفى شيخ عبدالرحمن في السليمانية، ان تفشي فيروس كورونا تسبب بعرقلة عملية تصدير السلع والبضائع من اقليم كوردستان والعراق إلى دولة قطر، ونبذل الجهود لإعادتها كما كانت.

ودعا السفير اتحاد مصدري ومستوردي الإقليم إلى التنسيق مع الحكومة الاتحادية في النشاطات التجارية مع قطر لوجود لجنة مشتركة بين البلدين.

كما أكد البرزنجي ان قطر بحاجة الى جميع المحاصيل الزراعية التي ينتجها العراق واقليم كوردستان لان سوق هذه الدولة يقتصر على الخارج في الحصول على هذه المنتجات

السفير العراقي ذكر أيضا أن لدى العراق والاقليم الامكانية في سد حاجة قطر من المنتجات الزراعية، مبينا ان البلاد تسير 8 رحلات جوية يوميا الى دولة قطر ولكن لا يمكن تصدير كل السلع عن طريق الجو لأنها ستكون باهظة الثمن لذا ينبغي ايجاد طرق اخرى منها البحر.

كما أشار إلى أن حجم التبادل التجاري بين قطر والعراق خلال السنوات القليلة الماضية بلغ 226 مليون ريال قطري، وفي العام 2018 ارتفع إلى 72 مليون دولار، مستدركا القول انه بسبب تفشي وباء كورونا للاسف الحركة التجارية توقفت بين البلدين وينبغي استئنافها مرة أخرى.