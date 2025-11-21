العراق يتحرك على شركة أميركية لتطوير حقل حمرين النفطي

شفق نيوز- كركوك

أعلنت شركة نفط الشمال الحكومية، أنها عقدت اجتماعًا مع شركة HKN Energy الأميركية في مقرها بمحافظة كركوك، وذلك في إطار التوجهات الحكومية الرامية إلى تطوير الحقول النفطية وتعزيز الشراكات الدولية في قطاع الطاقة.

وقال مدير عام شركة نفط الشمال، عامر خليل أحمد في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن اللقاء مع وفد الشركة الأميركية جاء لإنضاج الرؤية الفنية بشأن مشروع تطوير حقل حمرين النفطي، مشيرًا إلى أنه تم التوصل إلى الصيغة النهائية لملف التطوير الذي تعمل عليه وزارة النفط بالتعاون مع الشركات العالمية المتخصصة.

وأضاف أن الاجتماع يأتي تنفيذًا لتوجيهات نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الطاقة ووزير النفط حيان عبد الغني السواد، والمتعلقة بضرورة تسريع الخطوات الفنية والإدارية الخاصة بتطوير الحقول ورفع الإنتاج، مؤكداً أن الوزارة تتابع بشكل مباشر هذا الملف لما يمثله من أهمية إستراتيجية في تعزيز الطاقة الإنتاجية للبلاد.

وأوضح المدير العام أن شركة HKN تُعد من الشركات التي تربطها بالعراق مذكرة تفاهم واتفاق مبادئ (HoA)، تمهد لإبرام عقد تطوير شامل خلال الفترة المقبلة، بعد استكمال الشروط الفنية الخاصة بالمشروع.

شركة HKN الأمريكية

وفي بيان صحفي أعقب الاجتماع، قالت شركة HKN Energy إن الشراكة مع نفط الشمال "تمثل خطوة مهمة ضمن استراتيجية الشركة لتطوير الحقول العراقية وفق أحدث التقنيات المعتمدة في القطاع النفطي".

وأكد البيان أن HKN تعمل حاليًا مع فرق فنية من نفط الشمال ووزارة النفط على استكمال الإجراءات الفنية واللوجستية اللازمة لبدء عمليات التطوير، مشيرة إلى أن الفترة المقبلة ستشهد "تفعيل خطوات ميدانية جدية على مستوى الدراسات الجيولوجية، تطوير البنية التحتية، وتهيئة مواقع الحفر".

كما عبّرت الشركة عن التزامها "بدعم خطط الحكومة العراقية لتطوير قطاع النفط واستثمار الغاز المصاحب في شمال العراق"، مؤكدة أن مشروع حقل حمرين سيكون من المشاريع المحورية في هذا الإطار".

إنتاج حقل حمرين قابل للزيادة

وفي تعليق متخصص، قال الخبير النفطي علي خليل في تصريح لوكالة شفق نيوز، إن حقل حمرين النفطي يُعد "من الحقول المهمة في شمال العراق، ويمتلك احتياطيات قابلة للاستخلاص تتراوح بين 1.5 إلى 2 مليار برميل بحسب التقديرات الفنية المتداولة".

وأوضح الخبير أن الإنتاج الحالي للحقل يتراوح بين 20 إلى 25 ألف برميل يوميًا، وهو إنتاج "قابل للزيادة بشكل كبير" بعد إتمام عمليات التطوير المخططة لها.

وبيّن أن الخطة الموضوعة مع HKN تستهدف رفع الإنتاج إلى 50 – 60 ألف برميل يوميًا خلال السنوات المقبلة، وهو ما سينعكس بشكل مباشر على زيادة الإيرادات النفطية ورفد شبكة الطاقة الوطنية.

وأشار خليل إلى أن من أهم الجوانب المتوقعة في هذا المشروع هو استثمار الغاز المصاحب، حيث تشير الدراسات إلى إمكانية إنتاج ما بين 45 إلى 50 مليون قدم مكعب يوميًا من الغاز، يمكن استثماره في توليد الطاقة الكهربائية وتقليل حرق الغاز في المنطقة.

وأكد أن تطوير الحقل سيُسهم في "تنشيط الاقتصاد المحلي في كركوك وصلاح الدين، وخلق فرص عمل للشباب، وتحسين البنى التحتية النفطية في المنطقة".