العراق يتحرك صوب 150 ألف طن من القمح الأسترالي

شفق نيوز/ قال تجار أوروبيون يوم الخميس إن المؤسسة العراقية المسؤولة عن شراء الحبوب اشترت على ما يبدو حوالي 150 ألف طن من القمح الأسترالي المنشأ في مناقصة هذا الأسبوع.

وقالوا إنه يُعتقد أن سعر الشراء كان نحو 447 دولارا للطن شاملا الشحن. كما ذكر تجار أن المورد فيما يبدو كان شركة فيتيرا.

وأضافوا أنه يُعتقد بأن التوريد سيكون بين أواخر فبراير شباط ومنتصف مارس آذار.

وكانت المناقصة قاصرة على ثماني شركات تجارية على أن يكون منشأ القمح الولايات المتحدة أو كندا أو أستراليا فقط.

ولم يتضح نوع القمح الذي تم شراؤه. وكان الموعد النهائي لتقديم عروض الأسعار الثالث من يناير كانون الثاني الجاري لكن العراق طلب من الشركات المشاركة تمديد سريان عروض الأسعار حتى 13 يناير كانون الثاني.

وكانت المناقصة تستهدف شراء كمية اسمية 50 ألف طن، لكن الكميات في مناقصات العراق قابلة للتفاوض وسبق أن اشترت البلاد كميات أكبر من التي جرى طلبها في الأساس.

وألحق الجفاف هذا الصيف أضرارا بمحصول القمح العراقي. كما عانت محاصيل الحبوب في إيران وتركيا من أضرار الجفاف واستورد البلدان كميات كبيرة في الأشهر القليلة الماضية، كما طرحا مناقصات لشراء قمح هذا الأسبوع.

وقال رئيس مجلس الحبوب العراقي في 11 ديسمبر كانون الأول إن العراق يعتزم استيراد مليوني طن من القمح العام المقبل.

وقال متحدث باسم وزارة التجارة العراقية لرويترز في نوفمبر تشرين الثاني إن بغداد ستطرح مناقصة دولية لشراء 500 ألف طن من القمح في ديسمبر كانون الأول أو في مطلع 2022.