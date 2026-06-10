العراق يتجه لموازنة برامج بدعم أميركي وبالتنسيق مع البنك الدولي

شفق نيوز- بغداد

بحث وزير المالية العراقي فالح ساري، اليوم الأربعاء، مع القائم بالأعمال الأميركي لدى العراق جوشوا هاريس، آفاق التعاون الاقتصادي بين بغداد وواشنطن وسبل تعزيز الشراكة مع المؤسسات المالية الأميركية، فيما أكد الجانبان دعم مسار الإصلاحات الاقتصادية والمالية.

وقالت وزارة المالية في بيان، ورد لوكالة شفق نيوز، إن الوزير شدد على أن الحكومة أولت الملف الاقتصادي أولوية متقدمة ضمن برنامجها، مشيراً إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد إصلاحات تستهدف معالجة التحديات الاقتصادية والمالية بشكل جذري، وبالتعاون مع الشركاء الدوليين.

وكشف الوزير عن توجه حكومي نحو إعداد موازنة برامج والانتقال التدريجي من نظام الموازنات التقليدية، بما يهدف إلى رفع كفاءة الإنفاق وربط التخصيصات المالية بالأهداف والنتائج، وبما ينسجم مع متطلبات الإصلاح المالي والإداري.

من جانبه، أكد القائم بالأعمال الأميركي دعم بلاده للحكومة العراقية واستعدادها لتعزيز التعاون الاقتصادي والمالي، بما يسهم في دعم الاستقرار وتحقيق نمو اقتصادي مستدام في العراق.

ويأتي هذا التوجه بالتزامن مع ما أعلنه المتحدث باسم الحكومة حيدر العبودي، من أن مجلس الوزراء أقر توجيهاً بالمضي في صياغة "موازنة البرامج" بالتنسيق مع البنك الدولي واللجنة المالية النيابية، ضمن مسار الإصلاح الاقتصادي.