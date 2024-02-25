العراق يتجاوز رومانيا باستيراد زيتون المائدة التركي

شفق نيوز/ تقدم العراق مرتبة جديدة متجاوزا رومانيا، ليكون ثاني دولة ضمن قائمة أكبر مستوردي زيتون المائدة من تركيا للعام الماضي 2023.

وكان العراقيون ضمن المرتبة الثالثة في قائمة مستوردي زيتون المائدة التركي في إحصاء رسمي حتى شهر تشرين الثاني 2023.

وقال رئيس جمعية مصدري الزيتون وزيت الزيتون في بحر إيجة، إن العراق احتل المرتبة الثانية ضمن قائمة أكبر مستوردي زيتون المائدة من تركيا حتى نهاية العام 2023، موضحا أن صادراتنا من الزيتون الاسود بلغت 58.8 مليون دولار للعام الماضي، مرتفعة بنسبة 30 % عن عام 2022 حيث بلغت 45.3 مليون دولار، فيما انخفضت صادراتنا من الزيتون الاخضر الى 14 .8 ملايين دولار، مقارنة مع 15.5 مليون دولار لعام 2022 .

وأضاف، في تصريح اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، إن الألمان ثم العراقيين ثم الرومان ثالثاً يستهلكون الزيتون التركي أكثر من غيرهم، مبينا أن ألمانيا في مقدمة مستوردي زيتون المائدة بحصة بلغت 20.6 مليون دولار، منها زيتون أسود بقيمة 17.2 مليون دولار، وزيتون أخضر بقيمة 3.4 مليون دولار.

وأوضح، أن العراق جاء في المركز الثاني بحصة قدرها 9.8 ملايين دولار زيتون أسود، وزيتون أخضر بقيمة 1.8 مليون دولار.

وأشار إلى أن رومانيا تعد أيضا أحد الأسواق التقليدية لتركيا في صادرات زيتون المائدة، بقيمة 7.5 ملايين دولار من الزيتون الأسود و 467 ألف دولار من الزيتون الأخضر.

وتابع، أن الدول البارزة الأخرى في صادرات زيتون المائدة لتركيا هي الولايات المتحدة الأمريكية بطلب قدره 4.5 ملايين دولار وبلغاريا بقيمة 3.5 ملايين دولار.

وفي الإحصاء السابق، كانت ألمانيا أيضا الرائدة في استيراد الزيتون من تركيا بقيمة 33.4 مليون دولار، ورومانيا ثانياً بقيمة 24.3 مليون دولار، والعراق ثالثاً بقيمة 23.4 مليون دولار.