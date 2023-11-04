العراق يتجاوز السعودية ويحل ثالثاً بين أكبر مصدري النفط إلى أمريكا

شفق نيوز/ أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، يوم السبت، ان صادرات العراق النفطية لأمريكا ارتفعت خلال الأسبوع الماضي.

وأظهر أحدث جدول للإدارة، اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، أن متوسط الاستيرادات الأمريكية من النفط الخام خلال الأسبوع الماضي من تسع دول رئيسية بلغت 5.645 ملايين برميل يوميا، مرتفعة بمقدار 392 ألف برميل باليوم عن الأسبوع الذي سبقه والذي بلغ 5.253 ملايين برميل يوميا.

وأضاف أن صادرات العراق النفطية لأمريكا بلغت 351 ألف برميل يوميا الأسبوع الماضي، مرتفعة بمقدار 169 الف برميل يوميا عن الأسبوع الذي سبقه والتي بلغت معدل 182 ألف برميل يوميا.

وأشار إلى أن أكثر الإيرادات النفطية لأمريكا خلال الأسبوع الماضي جاءت من كندا بمعدل بلغ 3,485 ملايين برميل يومياً، تلتها المكسيك بمتوسط 1004 مليون برميل يومياً، وبلغت الإيرادات النفطية من السعودية بمعدل 294 ألف برميل يومياً، ومن ثم برازيل بمعدل 168 الف برميل يومياً.

ووفقاً للإدارة، فإن كمية الاستيرادات الأمريكية من النفط الخام من الاكوادور بمعدل 133 ألف برميل يوميا ، ومن ليبيا بمعدل 106 آلاف برميل يوميا، ومن كولومبيا بمعدل 74 الف برميل يوميا، ومن نيجيريا بمعدل 30 الف برميل يوميا، فيما لم تستورد أي كمية من روسيا .