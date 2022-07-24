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العراق يتجاوز السعودية ويحتل المرتبة الثالثة بين أكبر مصدري النفط إلى أمريكا

Category: اقتصـاد

Date: 2022-07-24T05:31:33+0000
العراق يتجاوز السعودية ويحتل المرتبة الثالثة بين أكبر مصدري النفط إلى أمريكا

شفق نيوز/ أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، يوم الأحد، أن العراق تجاوز السعودية في صادراته النفطية إلى أمريكا خلال الأسبوع الماضي ليصبح ثالث أكبر مصدر لها.

وقالت الإدارة في تقرير اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، إن "متوسط الاستيرادات الامريكية من النفط الخام خلال الاسبوع الماضي من ثماني دول بلغت 5.722 ملايين برميل يوميا مرتفعة بمقدار 439 الف برميل باليوم عن الأسبوع الذي سبقه والذي بلغ 5.283 ملايين برميل يوميا".

وأضافت أن "معدل صادرات العراق النفطية لأمريكا بلغ 456 ألف برميل يوميا الأسبوع الماضي، وهو بذلك تجاوز السعودية التي بلغت الاخيرة صادراتها الى امريكا معدل 242 ألف برميل يوميا وبذلك أصبح العراق ثالث مصدر لها بعد كندا والمكسيك".

وأشارت إلى أن "أكثر الإيرادات النفطية لأمريكا خلال الأسبوع الماضي جاءت من كندا وبمعدل بلغ 3.481 ملايين برميل يومياً، تلتها المكسيك بمعدل 877 الف برميل يومياً، وبلغت الايرادات النفطية من كولومبيا بمعدل 405 الف برميل يومياً، ومن ثم السعودية بمعدل 242 الف برميل يومياً".

ووفقاً للإدارة، فإن "كمية الاستيرادات الأمريكية من النفط الخام من نيجيريا بلغت بمعدل 136 الف برميل يومياً، ومن البرازيل بمعدل 70 الف برميل يوميا، ومن الاكوادور بمعدل 57 الف برميل يوميا، فيما لم يتم استيراد اي كمية من ترينداد توباغو او روسيا".

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