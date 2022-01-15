العراق يتجاوز السعودية في صادراته النفطية لأمريكا الأسبوع الماضي

شفق نيوز/ أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، يوم السبت، عن ارتفاع صادرات العراق النفطية إلى الولايات المتحدة لتصل إلى 317 ألف برميل يوميا كمتوسط ليتجاوز بذلك صادرات السعودية النفطية لأمريكا خلال الأسبوع الماضي.

وقالت الإدارة في تقرير اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، ان "متوسط الاستيرادات الأمريكية من النفط الخام خلال الأسبوع الماضي من ثمان دول بلغت 5.153 ملايين برميل يوميا منخفضة بمقدار 89 الف برميل باليوم عن الأسبوع الذي سبقه والذي بلغ 5.242 ملايين برميل يوميا".

واضافت ان "امريكا استوردت النفط الخام من العراق بمعدل 317 ألف برميل يوميا خلال الأسبوع الماضي، مرتفعة عن الأسبوع الذي سبقه والذي بلغت متوسط الصادرات فيه 226 ألف برميل يوميا".

واشارت الى ان "اكثر الإيرادات النفطية لأمريكا خلال الأسبوع الماضي جاءت من كندا بمعدل بلغ 3.340 مليون برميل يوميا، تلتها المكسيك بمعدل 584 الف برميل يوميا، تلاها العراق بمعدل 317 الف برميل، ومن ثم السعودية بمعدل 294 ألف برميل يوميا ثم كولومبيا بمعدل 241 ألف برميل يوميا".

ووفقا للإدارة فان "كمية الاستيرادات الأمريكية من النفط الخام من البرازيل بلغت بمعدل 195ألف برميل يوميا، تليها ترينيداد وتوباغو بمعدل 124 الف برميل يوميا، ثم جاءت الاكوادور بـمعدل 58 الف برميل يوميا، فيما لم يتم الاستيراد خلال الاسبوع الماضي من روسيا ونيجيريا".