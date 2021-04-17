العراق يتجاوز السعودية في صادراته النفطية لأمريكا

شفق نيوز/ اعلنت ادارة معلومات الطاقة الأميركية، يوم السبت، ان صادرات النفط العراقية لامريكا بلغت 223 الف برميل يوميا متجاوزة السعودية خلال الاسبوع الماضي.

وقالت الادارة في تقرير لها اطلعت عليها وكالة شفق نيوز؛ ان "متوسط الاستيرادات الامريكية من النفط الخام خلال الاسبوع الماضي من 8 دول بلغت 5 ملايين 286 الف برميل يوميا مرتفعة بمقدار 132 ألف برميل باليوم عن الأسبوع الذي سبقه والذي بلغ 5 ملايين 154 ألف برميل يوميا".

واضافت ان "امريكا استوردت النفط الخام من العراق خلال الاسبوع الماضي بمعدل 223 الف برميل باليوم متجاوزا السعودية التي بلغت الاستيرادات منها بمعدل 189 الف برميل يوميا.

واشارت الى ان "اكثر الإيرادات النفطية لأمريكا خلال الأسبوع الماضي جاءت من كندا بمعدل بلغ 3.369 ملايين برميل يوميا، تليها المكسيك التي بلغت كمية الاستيرادات منها بمعدل 739 ألف برميل يوميا، تليها كولومبيا التي بلغت الاستيرادات منها بمعدل 209 ألف برميل يوميا".

واشارت الى ان كمية الاستيرادات الامريكية من الإكوادور بلغت بمعدل 295 الف برميل يوميا، ومن نيجيريا بلغت بمعدل 129 الف برميل يوميا ،ومن روسيا بلغت بمعدل 143الف برميل يوميا" .