العراق يتجاوز السعودية في صادراته النفطية إلى أمريكا

شفق نيوز/ أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، يوم السبت، تجاوز العراق للسعودية في صادرات النفطية إلى الولايات المتحدة خلال الأسبوع الماضي.

وذكرت الإدارة في جدول لها اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، أن "متوسط الاستيرادات الأمريكية من النفط الخام خلال الأسبوع الماضي من 9 دول رئيسة بلغت 5.765 ملايين برميل يومياً منخفضة بمقدار 79 ألف برميل باليوم عن الأسبوع الذي سبقه والذي بلغ 5.844 ملايين برميل يوميا".

وأضافت أن "صادرات العراق النفطية لأمريكا بلغت 212 ألف برميل يوميا الأسبوع الماضي، منخفضاً بمقدار 17 ألف برميل يوميا عن الاسبوع الذي سبقة والذي بلغ 229 ألف برميل يوميا وهو بذلك يتجاوز السعودية التي بلغت صادراتها لأمريكا 87 ألف برميل فقط".

وأشارت الإدارة، إلى أن "أكثر الإيرادات النفطية لأمريكا خلال الأسبوع الماضي جاءت من كندا بمعدل بلغ 3.733 مليون برميل يومياً، تلتها المكسيك بمتوسط 551 ألف برميل يوميا، ثم فنزويلا بمتوسط 353 ألف برميل يومياً، وكولومبيا بمتوسط 289 الف برميل يوميا ".

ووفقاً للجدول، فإن "كمية الاستيرادات الأمريكية من النفط الخام من البرازيل بلغت 280 ألف برميل يومياً، ومن ليبيا كانت بمعدل 189 ألف برميل يوميا، ومن نيجيريا بمعدل 71 الف برميل يومياً.