العراق يتجاوز السعودية في صادراته النفطية الى امريكا في اسبوع

شفق نيوز/ أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، يوم السبت، أن العراق تجاوز السعودية في صادراته النفطية الى امريكا خلال الاسبوع الماضي.

وقالت الإدارة في تقرير اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، إن "متوسط الاستيرادات الامريكية من النفط الخام خلال الاسبوع الماضي من ثمان دول بلغت 5283 ملايين برميل يوميا مرتفعة بمقدار 453 الف برميل باليوم عن الاسبوع الذي سبقه والذي بلغ 4830 ملايين برميل يوميا".

وأضافت أن "صادرات العراق النفطية لأمريكا بلغت معدل 266 ألف برميل يوميا الاسبوع الماضي، وهو بذلك تجاوز السعودية التي بلغت الاخيرة صادراتها الى امريكا معدل 255 الف برميل يومياً".

وأشارت إلى أن "اكثر الإيرادات النفطية لأمريكا خلال الأسبوع الماضي جاءت من كندا وبمعدل بلغ 3.465 ملايين برميل يومياً، تلتها المكسيك بمعدل 488 الف برميل يومياً، وبلغت الايرادات النفطية من كولومبيا بمعدل 332 الف برميل يومياً، ومن ثم الاكوادور بمعدل 211 الف برميل يومياً".

ووفقاً للإدارة، فأن "كمية الاستيرادات الأمريكية من النفط الخام من نيجيريا بلغت بمعدل 191 الف برميل يومياً، ومن ترينداد توباغو بمعدل 75 الف برميل يوميا، فيما لم يتم استيراد اي كمية من البرازيل او روسيا".