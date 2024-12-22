العراق يتجاوز السعودية في صادراته النفطية الى امريكا

شفق نيوز/ أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، يوم الاحد، ان العراق تجاوز السعودية في معدل صادرات النفطية الى امريكا.

وقالت الإدارة في جدول لها اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، إن "متوسط الاستيرادات الامريكية من النفط الخام خلال الاسبوع الماضي من 9 دول رئيسية بلغت 6.146 ملايين برميل يوميا مرتفعة بمقدار 206 آلاف برميل باليوم عن الأسبوع الذي سبقه والذي بلغ 5.941 ملايين برميل يوميا".

وأضافت أن "صادرات العراق النفطية لأمريكا بلغت 209 آلاف برميل يوميا الأسبوع الماضي، منخفضا بمقدار 4 آلاف برميل يوميا عن الأسبوع الذي سبقه والذي بلغ 213 ألف برميل يوميا وهو بذلك يتجاوز السعودية التي بلغت الاخيرة صادراتها لأمريكا 81 ألف برميل يوميا".

كما أشارت الإدارة إلى أن "أكثر الإيرادات النفطية لأمريكا خلال الأسبوع الماضي جاءت من كندا بمعدل بلغ 4.339 ملايين برميل يومياً، تلتها المكسيك بمتوسط 526 ألف برميل يوميا، تلتها فنزويلا بمتوسط 521 ألف برميل يومياً، ومن البرازيل بمتوسط 178 ألف برميل يوميا ".

ووفقاً للجدول، فإن "كمية الاستيرادات الأمريكية من النفط الخام من كولومبيا بمعدل 136 ألف برميل يومياً، ومن الاكوادور كانت بمعدل 69 ألف برميل يوميا ،ومن نيجيريا بمعدل 56 ألف برميل يومياً ، ومن ليبيا بمعدل 32 ألف برميل يوميا".