العراق يتجاوز السعودية بصادراته النفطية إلى أمريكا في اسبوع

شفق نيوز/ أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، يوم السبت، عن ارتفاع صادرات العراق النفطية إلى أمريكا خلال الأسبوع الماضي ليتجاوز بذلك السعودية.

وقالت الإدارة في تقرير اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، إن "متوسط الاستيرادات الأمريكية من النفط الخام خلال الأسبوع الماضي من تسع دول بلغت 5.121 ملايين برميل يوميا، منخفضة بمقدار 234 الف برميل باليوم عن الأسبوع الذي سبقه والذي بلغ 5.356 ملايين برميل يوميا".

وأضافت أن "صادرات العراق النفطية لأمريكا بلغت معدل 401 ألف برميل يوميا الأسبوع الماضي، مرتفعة عن الأسبوع الذي سبقه الذي بلغت فيه الصادرات النفطية لأمريكا معدل 225 ألف برميل يوميا، ليتجاوز بذلك السعودية وليصبح ثالث أكبر مصدر لأمريكا الأسبوع الماضي".

وأشارت إلى أن "أكثر الإيرادات النفطية لأمريكا خلال الأسبوع الماضي جاءت من كندا بمعدل بلغ 3.093 ملايين برميل يومياً، تلتها المكسيك بمعدل 440 ألف برميل يومياً، وبلغت الإيرادات النفطية من السعودية بمعدل 330 ألف برميل يومياً، ومن ثم كولومبيا بمعدل 289 ألف برميل يومياً".

ووفقاً للإدارة، فإن "كمية الاستيرادات الأمريكية من النفط الخام من نيجيريا بلغت بمعدل 137 ألف برميل يومياً، ومن البرازيل بمعدل 134 ألف برميل يوميا، ومن ترينيداد توباغو بمعدل 67 الف برميل يوميا، فيما لم يتم استيراد أي كمية من روسيا".