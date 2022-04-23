العراق يتجاوز الدول العربية بمعدل النمو.. صندوق النقد: الناتج المحلي الإجمالي سيبلغ 9.5%

شفق نيوز/ توقع صندوق النقد الدولي؛ أن يبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي للعراق 9.5% والتضخم السنوي 6.9% خلال عام 2022.

وقال الصندوق في جدول اصدره لشهر نيسان اطلعت عليه وكالة شفق نيوز؛ انه "من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي المحلي للعراق والذي وضعه تحت خانة الدول المصدرة للنفط نموا بنسبة 9.5% و5.7% لعامي 2022 و2023 على الترتيب، متجاوزا بذلك جميع الدول العربية المنتجة والغير منتجة للنفط، مبينا أن نمو الناتج المحلي الإجمالي لعام 2021 بلغ 5.9% خلال عام 2021".

واضاف الى انه "من المتوقع أن يبلغ التضخم السنوي في العراق 6.9% خلال عام 2022 مرتفعا من 6% خلال عام 2021، مشيرا إلى أنه من المتوقع أن ينخفض التضخم في العراق عام 2023 ليصل الى 4.7%".

وأشار الصندوق إلى أنه "من المتوقع ان يبلغ رصيد الحساب الجاري للعراق 15.8% و10.1% خلال عامي 2022 و 2023 على الترتيب ارتفاعا من 5.9% في عام 2021".

وتوقع خبراء الصندوق أن يكون معدل نمو الناتج الاجمالي لمنطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى 4.6% في عام 2022 و 3.7% في عام 2023، كما يتوقع ان يصل التضخم السنوي لنفس المنطقة 12.8% لعام 2022 و10.5% لعام 2023".

ويشير رصيد الحساب الجاري الإيجابي إلى أن الدولة هي مقرض صاف لبقية العالم، بينما يشير رصيد الحساب الجاري السلبي إلى أنها مقترض صاف من بقية العالم، ويزيد فائض الحساب الجاري من صافي الأصول الأجنبية للدولة بمقدار الفائض، ويقلل عجز الحساب الجاري من ذلك المبلغ.