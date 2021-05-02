العراق يتبوأ المرتبة الأولى في إستيراد المنتجات الحيوانية من تركيا

شفق نيوز/ أعلنت جمعية مصدري المنتجات الحيوانية، يوم الاحد، ان العراق جاء بالمرتبة الاولى باستيراد المنتجات الحيوانية من تركيا في الربع الأول من العام 2021.

وقال رئيس جمعية مصدري تربية الأحياء المائية والمنتجات الحيوانية في اسطنبول مجدات سيزر في بيان اطلعت عليه وكالة شفق نيوز ان "صادرات تركيا من تربية الأحياء المائية والمنتجات الحيوانية ارتفعت بنسبة 12.45بالمئة في الفترة من كانون الثاني إلى آذار من هذا العام مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق حيث بلغت 674 مليون دولار".

وأضاف أن "القطاعات الخمسة الأولى في قطاع تربية الأحياء المائية والمنتجات الحيوانية ، والتي كانت معظم الصادرات إليها في الفترة من كانون الثاني (يناير) إلى آذار (مارس) من العام 2021 هي المنتجات السمكية بـ 304 ملايين دولار، لحوم الدواجن135 مليون دولار ، والبيض 84 مليون دولار، والحليب ومنتجات الألبان 80.6 مليون دولار ، والعسل الطبيعي 63 مليون دولار".

وأشار سيزر إلى أن "معظم هذه الصادرات من قطاع تربية الأحياء المائية والمنتجات الحيوانية تتجه إلى العراق بقيمة 92 مليون دولار، تليه روسيا 57 مليون دولار، وإيطاليا 39 مليون دولار، وألمانيا 29 مليون دولار، وهولندا 28 مليون دولار على التوالي"، لافتا الى ان "العراق سجل انخفاضا كبيرا في الاستيرادات لهذه المواد خلال هذه الفترة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي".

ويستورد العراق معظم منتجاته الزراعية والحيوانية من دول الجوار وخاصة تركيا وإيران على الرغم من قيام وزارة الزراعة في الاونة الاخيرة بحظر استيراد بعض هذه المنتجات.